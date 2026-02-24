Orbán Viktor: Az orosz olaj leállítása 1000 forintos benzinárat hozna

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében konkrét számokkal mutatta be, hogy milyen az orosz olajra épülve a jelenlegi magyarországi benzinárképzés.

(Fotó: Lapis Renáta)

Orbán Viktor szerint Magyarország számára a megfizethető energiaellátás biztosítása stratégiai érdek

Mint írta:

Ma egy liter benzin átlagára Magyarországon 560 forint, miközben egy hordó orosz olaj ma 13 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj”.

A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy ez az árkülönbség kulcsfontosságú a magyar üzemanyagárak alakulásában, ami miatt ha az orosz olajszállítás megszűnne, és Magyarország kénytelen lenne drágább, Brent típusú olajat vásárolni, akkor az jelentős többletköltséget okozna.

Orbán Viktor bejegyzésében utalt arra is, hogy szerinte külső politikai nyomás nehezedik Magyarországra az orosz energiahordozók kivezetése érdekében.

Ha Zelenszkij elnök és Magyar Péter terve szerint elzárják Magyarországon az olcsó orosz olajat, akkor egy liter benzin ára 1000 forintra ugrana”

– írta a kormányfő, hozzátéve, hogy: