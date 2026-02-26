Orbán Viktor: Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

„Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja, vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket” – mondta a miniszterelnök a Fidesz országjárásának csütörtöki állomásán, Csongrádon.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha nem készültek volna fel erre a helyzetre, ma Magyarországon ezerforintos benzinár lenne. Az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit a választási kampányban a kormánnyal szemben fel tudnak használni, és „be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát” – mondta.

Rámutatott: ha Magyarország nem építette volna meg más országokkal együttműködve, még néhány évvel korábban, a déli irányból érkező gázvezetékrendszert, akkor ma a háztartásoknak azt az összeget kellene kifizetniük, amely a rezsiszámlán a tényleges piaci költségként szerepel.

A kormányfő kiemelte: Magyarországon egy átlagos család évente 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban pedig akár az egymillió forintot is elérheti.