Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Sport

A Fradi két bombagóllal fordított, jöhetnek a portugálok az Európa-ligában

orbán viktor

Orbán Viktor: Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot” – jelentette ki Csongrádon Orbán Viktor, aki szerint a Barátság kőolajvezeték elzárása politikai nyomásgyakorlás. A miniszterelnök tájékoztatott: a kormány felkészültsége nélkül ma ezerforintos benzinár lenne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormagyarországVálasztás 2026

„Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja, vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket” – mondta a miniszterelnök a Fidesz országjárásának csütörtöki állomásán, Csongrádon.

Csongrád, 2026. február 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, Szabó István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje és Lázár János építési és közlekedési miniszter (b-j) a kormányfő országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor úgy fogalmazott: ha nem készültek volna fel erre a helyzetre, ma Magyarországon ezerforintos benzinár lenne. Az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit a választási kampányban a kormánnyal szemben fel tudnak használni, és „be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát” – mondta. 

Rámutatott: ha Magyarország nem építette volna meg más országokkal együttműködve, még néhány évvel korábban, a déli irányból érkező gázvezetékrendszert, akkor ma a háztartásoknak azt az összeget kellene kifizetniük, amely a rezsiszámlán a tényleges piaci költségként szerepel.

A kormányfő kiemelte: Magyarországon egy átlagos család évente 250–260 ezer forintot fizet rezsire, míg Lengyelországban ez az összeg 800 ezer forint, Csehországban pedig akár az egymillió forintot is elérheti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!