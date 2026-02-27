Orbán Viktor az ukrán politikai nyomásról és a válaszlépésekről beszélt a Kossuth Rádióban

A hazánk energiabiztonságát veszélyeztető ukrán húzásokról és az arra adott válaszlépésekről is beszámol Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök beszélt a hazai energetikai infrastruktúra védelmének megerősítéséről, az olajellátás biztosítására tett következő lépésekről, Brüsszel háborús terveiről, valamint arról,
miként próbálnak zsarolással nyomást gyakorolni Magyarországra.
Orbán Viktor egyeztet Robert Ficóval az energiahelyzetről
„Ismét eltelt egy nap, és Zelenszkij elnök még mindig nem indította újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Ezzel továbbra is veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát. Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani!” – írta a miniszterelnök péntek reggel a közösségi oldalán.
A mai napon ezért egyeztetni fogok Robert Fico szlovák miniszterelnökkel”
– tette hozzá a magyar miniszterelnök.
Az energetikai rendszerünk ukrán támadás alatt áll
A miniszterelnök azzal kezdte az interjút, hogy miután Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, rögtön az adás után telefonon fog egyeztetni Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.
Magyarország energetikai rendszere ukrán támadás alatt áll. Ha nem indul újra az olajszállítás, káosz alakulhat ki, ezért intézkedéseket kell tenni. Ha ők nem adnak olajat, akkor mi nem adunk áramot”
– jelentette ki.
Magyarország kiáll amellett, hogy megvétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt.
Orbán: Az ukránok bármire képesek
Miután az ukránok nem egyeztek bele abba, hogy magyar és szlovák szakemberek ellenőrizzék a Barátság kőolajvezetéken keletkezett sérüléseket, egyre nyilvánvalóbb – és most már Nyugat-Európában is sokan látják – hogy az ukránok hazudnak.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Az ukránok bármire képesek. Az ukránok robbantották fel az Északi-áramlatot, amely német tulajdonban volt. Ukrajna képes arra, hogy Németország alapvető infrastruktúráját a nyílt tengeren felrobbantsa. Ez állami terrorizmus” – fogalmazott a kormányfő.
Valós a háborús veszély, de Magyarország kimarad belőle
Orbán Viktor elmondta, hogy egész Európa egy ideje úgy beszél az orosz-ukrán háborúról, mintha a „mi háborúnk” lenne. Ez nem így van. Nem engedjük, hogy belesodorjanak minket; nem adunk fegyvereket, nem küldünk oda katonákat, de
soha nem volt olyan közel a háborús veszély Magyarországhoz, mint most
- mondta.
Orbán: Ha nincs orosz olaj, jön az 1000 forintos benzinár
Orbán Viktor kifejtette: ha a Barátság olajvezetéken nem érkezik orosz olaj, van egy másik lehetőség, Horvátország felől beszerezni a nyersolajat. Egy tegnapi jelentés szerint az orosz olaj 13 dollárral olcsóbb hordónként, mint a nyugati (Brent olaj). Ha a helyzet így marad, akkor ez 20 dollárra emelkedhet. Nyilvánvaló, hogy ha nincs orosz olaj, akkor jön az 1000 forintos benzinár hazánkban, de a százhalombattai olajfinomító úgy van beállítva, hogy ott az orosz olajat tudják finomítani. Ennek átalakításához komoly beruházások és átalakítások kellenek - erre való a Mol.
Négy éve tart a háború, Magyarország kimaradt
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ember a jóhoz és a rosszhoz is hozzá tud szokni, de szerinte a háborúhoz nem szabad. Felidézte: korábban azt ígérte, olyan kormányt alakít, amely nem engedi, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, és állítása szerint ezt az ígéretét be is tartotta. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kimarad az orosz–ukrán háborúból, amely négy évvel ezelőtt tört ki.
Soha nem voltunk ilyen közel a háborúhoz
Orbán Viktor azt mondta, a háború kitörése óta most a legnagyobb a veszély, szerinte folyamatosan nő a háborús kockázat. Ennek egyik okaként az Egyesült Államok szerepének változását említette: úgy fogalmazott, az amerikaiak kiszálltak a háborús akciókból és az ukránok támogatásából, miközben béketörekvéseket folytatnak, de ezek a folyamatok a végükhöz közelednek. A miniszterelnök szerint így Európa és Oroszország marad szemben egymással, az uniós vezetők pedig háborút akarnak.
Hozzátette, három nappal ezelőtt az Európai Parlament olyan határozatot fogadott el, amelynek egyik pontja multinacionális támogató erő Ukrajnába küldéséről szól. Értelmezése szerint ezzel eldöntötték, hogy a háborút a frontvonalon akarják megnyerni. Orbán Viktor ezt téves stratégiai tervnek nevezte.
A kormányfő negyedik tényezőként Ukrajna uniós csatlakozásának szándékát említette. Azt mondta, ha az Európai Unió felvenné Ukrajnát, az jogalapot teremtene arra, hogy az EU bevonuljon Ukrajna területére.
Magyar Péter nem tudna nemet mondani
Orbán Viktor reagált Magyar Péter állítására is, miszerint több kérdésben nemet tudna mondani a háborúra. A miniszterelnök úgy fogalmazott: mindenki eldöntheti, kinek mit hisz el, ő ezt nem hiszi el.
Tisza szavazása Ukrajna ügyében
A kormányfő arról beszélt, hogy a Tisza Párt korábban szervezett egy szavazást Ukrajna uniós tagságáról, ahol a résztvevők támogatták a csatlakozást. Szerinte ezek után kérdés, miként tudnának nemet mondani Ukrajna felvételére.
„Nehéz lehet nemet mondani a Tiszának”
Orbán Viktor azt mondta, azért volt szükség a nemzeti petícióra, mert állítása szerint jelenleg csak Magyarország képviseli azt az álláspontot, hogy nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására. Hozzátette: a Tisza és a DK ezzel ellentétes álláspontot képvisel.
A miniszterelnök azt is felvetette, hogy szerinte nehéz nemet mondani Ukrajnának akkor, ha – megfogalmazása szerint – külső támogatások érkeznek, például technikai segítség formájában.
Európa szerte elbocsátások vannak, a magyar gazdaság ezzel szemben kitart
Orbán Viktor a gazdasági helyzetről azt mondta, Európa több országában tömeges elbocsátások zajlanak, miközben Magyarországon inkább munkaerőhiány jellemző, és magas a foglalkoztatottság. Példaként említette, hogy Lengyelországban 200 ezer, Németországban 140 ezer munkahely szűnt meg. Hozzátette:
az Európai Unióban az alumíniumipar már térdre esett, a vegyipar pedig szerinte hasonló helyzetbe kerülhet.
Autóipari bővítések Magyarországon
A miniszterelnök úgy látja, a magyar gazdaság fejlődik és növekszik. Az autóipart és az elektromosautó-gyártást a növekedés motorjának nevezte, és stabilnak értékelte a gazdaság helyzetét. Elmondta, hogy járt a Mercedes gyárában, ahol az ötezredik munkavállalót vették fel. Hozzátette:
ha megvalósul a kecskeméti gyár tervezett fejlesztése, további három ezer ember kaphat munkát.
Így lehet továbbra is virágzó gazdaságunk
Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, és fenn kell tartania az adókedvezményeket. Szerinte ez szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság ne essen térdre.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: mindehhez pénzre van szükség, ezért az extraprofitokat az országban kell tartani. Álláspontja szerint a nagyvállalatok nem vihetik ki az extra nyereséget, azt a magyar gazdaság megerősítésére kell fordítani.