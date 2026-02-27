Orbán Viktor az ukrán politikai nyomásról és a válaszlépésekről beszélt a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor azt mondta, a háború kitörése óta most a legnagyobb a veszély, szerinte folyamatosan nő a háborús kockázat. Ennek egyik okaként az Egyesült Államok szerepének változását említette: úgy fogalmazott, az amerikaiak kiszálltak a háborús akciókból és az ukránok támogatásából, miközben béketörekvéseket folytatnak, de ezek a folyamatok a végükhöz közelednek. A miniszterelnök szerint így Európa és Oroszország marad szemben egymással, az uniós vezetők pedig háborút akarnak.

Hozzátette, három nappal ezelőtt az Európai Parlament olyan határozatot fogadott el, amelynek egyik pontja multinacionális támogató erő Ukrajnába küldéséről szól. Értelmezése szerint ezzel eldöntötték, hogy a háborút a frontvonalon akarják megnyerni. Orbán Viktor ezt téves stratégiai tervnek nevezte.

A kormányfő negyedik tényezőként Ukrajna uniós csatlakozásának szándékát említette. Azt mondta, ha az Európai Unió felvenné Ukrajnát, az jogalapot teremtene arra, hogy az EU bevonuljon Ukrajna területére.