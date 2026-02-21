Orbán Viktor: Az ukránok el akarják takarítani a nemzeti kormányt

A Digitális Polgári Körök szombati békéscsabai háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök éles szavakkal beszélt Ukrajna európai uniós csatlakozásáról és a magyar kormány leváltására irányuló külső törekvésekről.

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén arról beszélt, hogy szerinte külső politikai érdekek állnak a magyar kormány leváltásának szándéka mögött. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a vétójog feladása a nemzeti szuverenitás feladását jelentené, és ez a tétje a „müncheni titkos paktumnak”. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor szerint az is a választás tétje, hogy Magyarország megőrzi-e döntési jogait az Európai Unióban

A kormányfő kijelentette:

Az ukránok el akarják takarítani a nemzeti kormányt.”

Állítása szerint ennek oka, hogy egy nem nemzeti alapokon álló kabinet „nemcsak beengedi Ukrajnát az unióba, hanem le fog mondani arról a vétójogról, amellyel ma képesek vagyunk megvédeni a saját érdekeinket”.

Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott:

Erről szól a müncheni titkos paktum, amit néhány napja kötött a Tisza, Brüsszel és Kijev.”

A miniszterelnök szerint ez a megállapodás a magyar vétójog feladását készítené elő, amelyet a nemzeti függetlenség alapjának nevezett.

A vétójog a nemzeti függetlenség és szuverenitás előfeltétele, aki arról lemond, lemondott az országa szuverenitásáról is”

- hangsúlyozta.

A kormányfő szerint Ukrajna számára kulcskérdés a magyarországi politikai fordulat.

Ukrajna kormányváltásban érdekelt”

- mondta, hozzátéve, hogy az ukránok „csak akkor férnek hozzá az európai pénzekhez és a magyarok pénzéhez, ha a nemzeti kormányt eltakarítják”.

Orbán Viktor felidézte, hogy korábban az Európai Unióban Magyarország maradt egyedül a háború és Ukrajna gyorsított uniós felvétele elleni álláspontjával.

Amíg Szlovákiában nem a jelenlegi kormány volt, 27 országból csak Magyarország mondott nemet”

- emlékeztetett, hozzátéve, hogy a magyar embereknek a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson is lehetőségük volt állást foglalni.

Volt továbbá egy kormányunk, amelyik nem ijedt meg, és 26-tal szemben is azt mondta: nem”

- fogalmazott a miniszterelnök.