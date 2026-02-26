Orbán Viktor: Szintet lépett a kecskeméti Mercedes, duplázunk

A Mercedes-Benz kecskeméti üzeméből zajló bejelentkezés során a miniszterelnök személyes hangvételű üzenettel fordult a dolgozókhoz. Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.
Ritkán járok erre. A magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen volumenű gyárban elértük az ötezredik magyar munkavállalói létszámot. Ez egy ünnepség, egy olyan dolog, hogy úgy gondoltam, elfogadom a meghívást, és megköszönöm önöknek ezt a teljesítményt
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor a fejlesztések jelentőségét hangsúlyozta, és a gyár felépítését a magyar ipar sikertörténeteként írta le. A miniszterelnök felidézte, hogy mi volt korábban az üzem helyén, majd a beruházás szimbolikus értékéről beszélt.
Itt, Kecskeméten különösen fontos a fejlesztés. Emlékeznek, mi volt a gyár helyén? Ha elhatározzuk magunkat, akkor mi 14 év alatt képesek vagyunk egy szántóföldről felépíteni a világ egyik legmodernebb gyárát. Ez a siker, a Mercedes-gyár sikere nekünk, magyaroknak önbecsülési kérdés is
– mondta.
A kormányfő szerint az ilyen beruházások túlmutatnak a gazdasági eredményeken.
Aki képes 14 év alatt a szántóföld helyén megépíteni egy ilyen gyárat, az mindenre képes. Ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát
– fogalmazott Orbán Viktor.
„Az igazán nagy dolog az, ha az embernek lehet egy Mercedese”
Orbán Viktor személyes emléket is megosztott. A miniszterelnök a Mercedes-Benz márkához kapcsolódó, generációkon átívelő benyomásról beszélt.
Én már idősebb vagyok, mint önök. Ha jól emlékszem, a 70-es évek elején az apám, amikor a libaszínű Trabantja mellett állt, azt mondta: az igazán nagy dolog az, ha az embernek lehet egy Mercedese. Tehát valahogyan a Mercedes-Benz a jólét, a siker, az igazi minőség, a világszínvonal képével a magyar emberek fejében az önök autójával kapcsolódott össze
– fogalmazott.
Orbán Viktor a Mercedes-Benz és Magyarország kapcsolatának jelentőségéről beszélt. A miniszterelnök szerint a márka története a magyarok számára nem csupán az autózásról szól, hanem a technológiai fejlődéshez való viszonyról is.
A Mercedes-Benz története a magyarok számára nem csak az autózásról szól, hanem valahogy összefonódik a magyarok történelmével. A magyarok mindig is ott akartak lenni a világ technológiai élvonalában, és a Mercedes pontosan ezt adta nekünk. Ezért egyáltalán nem csoda, hogy a nemzeti kormány és a Mercedes-Benz két évtizeddel ezelőtt egymásra talált, és ebből valódi sikertörténet született
– fogalmazott.
Orbán Viktor kitért a gyár jelenlegi helyzetére is, utalva a bővítésre és az új gyártás lehetőségére.
Ha jól értem az önök köszöntő beszédeit, akkor a gyár jelenleg is bővítés alatt áll, és itt nemsokára új gyártás indulhat, amely megduplázhatja a kapacitást
– mondta.
A miniszterelnök a magyar munkaerőpiac alakulását is ismertette. Emlékeztetett, hogy másfél évtizeddel ezelőtt lényegesen kevesebben dolgoztak Magyarországon.
Magyarországon 15 évvel ezelőtt egymillióval kevesebb ember dolgozott. 3 millió 600 ezer ember dolgozott mindösszesen – ahol nem dolgoznak, az az ország tönkremegy. Innen küzdötte vissza magát Magyarország oda, hogy ma 4 millió 700 ezer ember dolgozik
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy a cél az ötmilliós foglalkoztatotti szint elérése.
Tervünk, hogy van még Magyarországon 300 ezer ember, akit jó területfejlesztési politikával és képzéssel be tudunk vonni a dolgozó emberek világába. Magyarország olyan ország lesz, ahol 5 millió ember dolgozik
– mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor a világgazdaság és az autóipar átalakulásáról beszélt. A miniszterelnök szerint három párhuzamos kihívás formálja a környezetet:
- a nemzetközi politika átrendeződése,
- a világgazdaság változásai és
- az autóipar szerkezeti átalakulása.
„A világban olyan változás történik, amely felértékeli a Mercedes-Benz és Magyarország kapcsolatát. Átalakul a nemzetközi politika, átrendeződik a világgazdaság, és átformálódik az autóipar is. A legnagyobb gondot jelen pillanatban maga Európa és az európai autógyártás helyzete jelenti” – fogalmazott.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az európai gyártók piacokat veszítenek
Az európai gyártók piacokat veszítenek a világ más részein, különösen nehéz a helyzet Kínában. Nemcsak ott nehezedik a helyzet, hanem az európai piacon is zsugorodik az európai autók aránya, legendás üzemeket is be kell zárni
– mondta.
A miniszterelnök szerint a következő évtized a talpon maradásról szól
„Talpon maradni csak akkor lehet, ha a gyár remekül szervezett, jól dolgoznak benne, nyitottak az innovációra és fejlődni akarnak. Aki megáll, kiesik a piacról. Ez a következő tíz év” – jelentette ki.
Orbán Viktor az energiaárak szerepét hangsúlyozta az ipar jövőjében. Utalt arra is, hogy az európai ipar állapotáról rendszeresen kapnak visszajelzéseket.
Baj van az európai autóiparban. Magasak a gyártási költségek, különösen az energiaárak. Az energiaár kérdése a Mercedes-Benz jövője és ennek a gyárnak a jövője szorosan összekapcsolódik. Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor a gyár is talpon marad. Ha nem, nagyon nehéz idő elé nézünk
– fogalmazott.
A kormányfő szerint az európai autóipar megmenthető, ha sikerül megfizethető energiát biztosítani.
„Magyarország nagy küzdelmet vív, hogy megfizethető árú energia legyen a gyarak és a háztartások számára is. A nyugat-európai bajba került iparágak egyre gyakrabban jelennek meg Magyarországon, egyfajta menedékhellyé váltunk” – mondta.
Kitért az országot érő nyomásra és a kormány álláspontjára is.
Nem engedjük, hogy Magyarországot háborúba sodorják. Nem engedjük, hogy a magyar költségvetés forrásait kivigyék az országból. Nem engedjük, hogy ránk erőltessenek egy elhibázott energiapolitikát. Minden körülmények között meg fogjuk védeni az önök munkahelyeit, és megadjuk a német barátainknak a kecskeméti gyár bővítéséhez az összes segítséget
– fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő a kecskeméti Mercedes-Benz 5000. munkatársának felvétele alkalmából rendezett ünnepségen hangoztatta: ha nem lennének lelkiismeretes, jól képzett magyar szakemberek, akkor a kecskeméti Mercedes-gyár története nem lenne sikertörténet.
Csak a dolgozni akarás, a jó vezetés és a jó szakképzés jelölheti ki a siker útját
– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának, Ola Källeniusnak, hogy jelezte az átalakuló európai autóipart sújtó problémákat az Európai Unió vezetőinek.
A miniszterelnök beszéde zárásaként gratulált az 5000. munkatárs felvételéhez.