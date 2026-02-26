Orbán Viktor: Szintet lépett a kecskeméti Mercedes, duplázunk

A Mercedes-Benz kecskeméti üzeméből zajló bejelentkezés során a miniszterelnök személyes hangvételű üzenettel fordult a dolgozókhoz. Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ritkán járok erre. A magyar ember számára egy szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen volumenű gyárban elértük az ötezredik magyar munkavállalói létszámot. Ez egy ünnepség, egy olyan dolog, hogy úgy gondoltam, elfogadom a meghívást, és megköszönöm önöknek ezt a teljesítményt

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor a fejlesztések jelentőségét hangsúlyozta, és a gyár felépítését a magyar ipar sikertörténeteként írta le. A miniszterelnök felidézte, hogy mi volt korábban az üzem helyén, majd a beruházás szimbolikus értékéről beszélt.

Itt, Kecskeméten különösen fontos a fejlesztés. Emlékeznek, mi volt a gyár helyén? Ha elhatározzuk magunkat, akkor mi 14 év alatt képesek vagyunk egy szántóföldről felépíteni a világ egyik legmodernebb gyárát. Ez a siker, a Mercedes-gyár sikere nekünk, magyaroknak önbecsülési kérdés is

– mondta.

A kormányfő szerint az ilyen beruházások túlmutatnak a gazdasági eredményeken.

Aki képes 14 év alatt a szántóföld helyén megépíteni egy ilyen gyárat, az mindenre képes. Ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát

– fogalmazott Orbán Viktor.

„Az igazán nagy dolog az, ha az embernek lehet egy Mercedese”

Orbán Viktor személyes emléket is megosztott. A miniszterelnök a Mercedes-Benz márkához kapcsolódó, generációkon átívelő benyomásról beszélt.

Én már idősebb vagyok, mint önök. Ha jól emlékszem, a 70-es évek elején az apám, amikor a libaszínű Trabantja mellett állt, azt mondta: az igazán nagy dolog az, ha az embernek lehet egy Mercedese. Tehát valahogyan a Mercedes-Benz a jólét, a siker, az igazi minőség, a világszínvonal képével a magyar emberek fejében az önök autójával kapcsolódott össze

– fogalmazott.

Orbán Viktor a Mercedes-Benz és Magyarország kapcsolatának jelentőségéről beszélt. A miniszterelnök szerint a márka története a magyarok számára nem csupán az autózásról szól, hanem a technológiai fejlődéshez való viszonyról is.

A Mercedes-Benz története a magyarok számára nem csak az autózásról szól, hanem valahogy összefonódik a magyarok történelmével. A magyarok mindig is ott akartak lenni a világ technológiai élvonalában, és a Mercedes pontosan ezt adta nekünk. Ezért egyáltalán nem csoda, hogy a nemzeti kormány és a Mercedes-Benz két évtizeddel ezelőtt egymásra talált, és ebből valódi sikertörténet született

– fogalmazott.