Rendkívüli

Fordulat történt a fronton? Zelenszkij háborús bejelentést tett

Orbán Viktor: Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat!

Ismert sztárok is megjelentek a békéscsabai gyűlésen, Orbán Viktor még egy MMA-harcossal is találkozott

Celebek és közéleti szereplők sora tűnt fel a Digitális Polgári Körök békéscsabai rendezvényén: színpadra lépett a Megasztár két felfedezettje, Tóth Abigél és Gaudics Máté, a kulisszák mögött pedig Orbán Viktorral is találkozott Lukács Nikolasz, alias Róka.
BékéscsabaHáborúellenes GyűlésVálasztás 2026

Békéscsabán folytatódott a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése, ahol a hatalmas tömegben a politikusok mellett számos nemzeti érzelmű illetve sztár is megfordult. A rendezvény kezdetén  például közösen lépett fel a Megasztár két felfedezettje, Tóth Abigél és Gaudics Máté is. Kettejük mellett számos celebbel lehetett találkozni még, köztük volt például Lukács Nikolasz, alias Róka is. Az MMA-harcost a liberális média a szexuális orientációja miatt próbált kipécézni még múlt héten, amiért ott volt Orbán Viktor évértékelő beszédén. Ma személyesen kezelhetett le a kulisszák mögött a kormányfővel. 

A sok sztár között ma ott volt Békéscsabán Lukács Nikolasz is, aki személyesen is találkozhatott Orbán Viktorral (Fotó: Ladóczki Balázs/Magyar Nemzet)
A sok sztár között ma ott volt Békéscsabán Lukács Nikolasz is, aki személyesen is találkozhatott Orbán Viktorral (Fotó: Ladóczki Balázs/Magyar Nemzet)

Hiába lehetett azonban ma sok sztárral találkozni ma Békéscsabán, hiszen a mai háborúellenes gyűlést minden eddiginél komorabb körülmények között rendezték meg, hiszen nyílt kenyértörésre került sor Budapest és Kijev között.  Mint ismert, az ukránok váratlanul elzárták a Barátság kőolajvezetéket, aminek következtében Magyarország energiaellátása veszélybe került. A zsarolással felérő lépés célja egyértelmű: Volodimir Zelenszkij ilyen formában akarja befolyásolni a 2026-os választások kimenetelét. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde lesz, amelyről az Origo élő, szöveges tudósításban számol be.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háború ellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Fidesz-KDNP, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Fidesz-MagyarPolgáriSzövetség, Békéscsaba, DPK Békéscsaba, DPKBékéscsaba
Galéria: Sztárok a békéscsabai háborúellenes gyűlésen
1/7
Tóth Abigél és Gudics Máté énekel a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban

 

 

