Ismert sztárok is megjelentek a békéscsabai gyűlésen, Orbán Viktor még egy MMA-harcossal is találkozott

Békéscsabán folytatódott a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése, ahol a hatalmas tömegben a politikusok mellett számos nemzeti érzelmű illetve sztár is megfordult. A rendezvény kezdetén például közösen lépett fel a Megasztár két felfedezettje, Tóth Abigél és Gaudics Máté is. Kettejük mellett számos celebbel lehetett találkozni még, köztük volt például Lukács Nikolasz, alias Róka is. Az MMA-harcost a liberális média a szexuális orientációja miatt próbált kipécézni még múlt héten, amiért ott volt Orbán Viktor évértékelő beszédén. Ma személyesen kezelhetett le a kulisszák mögött a kormányfővel.

A sok sztár között ma ott volt Békéscsabán Lukács Nikolasz is, aki személyesen is találkozhatott Orbán Viktorral (Fotó: Ladóczki Balázs/Magyar Nemzet)

Hiába lehetett azonban ma sok sztárral találkozni ma Békéscsabán, hiszen a mai háborúellenes gyűlést minden eddiginél komorabb körülmények között rendezték meg, hiszen nyílt kenyértörésre került sor Budapest és Kijev között. Mint ismert, az ukránok váratlanul elzárták a Barátság kőolajvezetéket, aminek következtében Magyarország energiaellátása veszélybe került. A zsarolással felérő lépés célja egyértelmű: Volodimir Zelenszkij ilyen formában akarja befolyásolni a 2026-os választások kimenetelét. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde lesz, amelyről az Origo élő, szöveges tudósításban számol be.