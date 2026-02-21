Orbán Viktor Békéscsabán: Sokan vagyunk! Erősek vagyunk! Győzni fogunk!

Orbán Viktor a közösségi oldalán is megerősítette a békéscsabai háborúellenes gyűlés legfőbb üzenetét.
Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet megzsarolni
Ötven nappal a választások előtt, a hivatalos kampánykezdet napján, Békéscsabán folytatódott a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléssorozata. Orbán Viktor miniszterelnök ezúttal is telt ház előtt mondott egy nagy hatású beszédet.
A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Békéscsabán is a Fidesz a biztos választás! Sokan vagyunk! Erősek vagyunk! Győzni fogunk!”
A kormányfő Békéscsabán emellett azt a világos és határozott üzenetet is megfogalmazta, hogy:
A háború gyorsabban jön, mint gondolnánk, és ha egyszer belelépünk, nem lehet csak úgy kisétálni belőle."
A miniszterelnök szerint a mostani választás tétje nem kisebb, mint hogy Magyarország meg tud-e maradni a béke oldalán, vagy belesodródik egy olyan konfliktusba, amelynek súlyos gazdasági és emberi következményei lennének. Felidézte, hogy hetente kilencezer ember hal meg vagy válik hadirokkanttá a fronton, és hangsúlyozta:
A háborúból a legelején kell kimaradni. Ha jó kormányod és nemzeti egységed van, kimaradhatsz belőle.”
Beszélt az energiabiztonságról is, figyelmeztetve:
Ha a kormány nem tett volna ellenlépéseket, ma akár ezer forintos benzinárral és többszörös rezsiköltséggel kellene szembenézni."
A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev nyomásgyakorlása mögött politikai célok is húzódnak, de Magyarországot nem lehet megzsarolni.
Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga”
– fogalmazott Orbán Viktor, majd kitért arra is, hogy a magyar gazdasági modell az elmúlt években képes volt megerősíteni a nemzeti közvagyont, csökkenteni a munkanélküliséget és forrásokat biztosítani a családoknak.