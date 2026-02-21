Orbán Viktor Békéscsabán indítja a kampányt – ÉLŐ

A háborúellenes gyűlés békéscsabai állomását Orbán Viktor miniszterelnök felszólalása zárja, aki az április 12-i országgyűlési választás hivatalos kampányának első napján lép színpadra. A kormányfőtől, a már megszokott módon lehet majd kérdezni a rendezvényen, ahol a kormányfő várhatóan szót ejt a Béketanács washingtoni ülésén történtekről, de beszédében minden bizonnyal hangsúlyos szerepet kap az országgyűlési választás tétje is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Cikkünk frissül..

Hatalmas tapsvihar fogadta Orbán Viktor érkezését. A miniszterelnök humoros felütéssel kezdte beszédét.

Egy éjszaka hiányzik, ugyanis a Washington–Békéscsaba járattal érkeztem

– mondta, majd pontosított.

Úgy fogalmazott, hogy nem teljesen ezzel a „járattal” jött, hanem Budapestre érkezett, ahol a repülőtéren letették a harmadik terminál alapköveit.