Orbán Viktor: Bele fog gebedni az ország a Tisza programjába

„Bele fog gebedni ez az ország” – fogalmazott Orbán Viktor a szombati hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt programja vagyonadóhoz, vagyonbevalláshoz és vagyonellenőrzésekhez vezetne, amelyek súlyosan terhelnék a magyar családokat és vállalkozásokat.
„Bele fog gebedni ez az ország” – mondta Orbán Viktor szombaton a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök a Tisza Párt programjáról beszélt, amely szerinte súlyos gazdasági terheket róna a magyarokra – erről osztott meg videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A DPK háborúellenes gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Tisza Párt programja kiszivárgott, majd letagadták, miközben naponta kell harcolni azért, hogy minél több emberhez eljusson annak tartalma. A kormányfő szerint a tervek alapján adóemelésre lehet számítani, különösen a vállalkozók esetében.

A miniszterelnök állítása szerint a Tisza Párt vagyonadót vezetne be, amelyet vagyonbevallás előzne meg. 

Mert adót csak úgy lehet fizetni, ha előtte bevallják az adót

 – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint az ellenőrzések során az érintettek életvitelét is vizsgálnák. Példaként említette az autó méretét és a nyaralásokat, utalva arra, hogy ezek alapján ellenőriznék a bevallott vagyont.

A miniszterelnök úgy vélte, a Tisza Párt programjában szereplő intézkedések olyan terheket jelentenének, amelyekbe az ország „bele fog gebedni”. Hangsúlyozta: 

ezért naponta kell dolgozni azon, hogy minél több választóhoz eljusson ez az üzenet.

Orbán Viktor beszédében az európai politikáról is szólt. Azt mondta, Magyarországon meg fogják nyerni a választást, és szerinte Európában is a béke fog győzni a háborúval szemben. Úgy fogalmazott: ezt a harcot Magyarország fogja vezetni.

 

