Orbán Viktor: Bele fog gebedni az ország a Tisza programjába

„Bele fog gebedni ez az ország” – mondta Orbán Viktor szombaton a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök a Tisza Párt programjáról beszélt, amely szerinte súlyos gazdasági terheket róna a magyarokra – erről osztott meg videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A DPK háborúellenes gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Tisza Párt programja kiszivárgott, majd letagadták, miközben naponta kell harcolni azért, hogy minél több emberhez eljusson annak tartalma. A kormányfő szerint a tervek alapján adóemelésre lehet számítani, különösen a vállalkozók esetében.

A miniszterelnök állítása szerint a Tisza Párt vagyonadót vezetne be, amelyet vagyonbevallás előzne meg.

Mert adót csak úgy lehet fizetni, ha előtte bevallják az adót

– mondta Orbán Viktor.