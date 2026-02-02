Orbán Viktor: Bele fog gebedni az ország a Tisza programjába

„Bele fog gebedni ez az ország” – mondta Orbán Viktor szombaton a hatvani háborúellenes gyűlésen. A miniszterelnök a Tisza Párt programjáról beszélt, amely szerinte súlyos gazdasági terheket róna a magyarokra – erről osztott meg videót Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a Tisza Párt programja kiszivárgott, majd letagadták, miközben naponta kell harcolni azért, hogy minél több emberhez eljusson annak tartalma. A kormányfő szerint a tervek alapján adóemelésre lehet számítani, különösen a vállalkozók esetében.
A miniszterelnök állítása szerint a Tisza Párt vagyonadót vezetne be, amelyet vagyonbevallás előzne meg.
Mert adót csak úgy lehet fizetni, ha előtte bevallják az adót
– mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor szerint az ellenőrzések során az érintettek életvitelét is vizsgálnák. Példaként említette az autó méretét és a nyaralásokat, utalva arra, hogy ezek alapján ellenőriznék a bevallott vagyont.
A miniszterelnök úgy vélte, a Tisza Párt programjában szereplő intézkedések olyan terheket jelentenének, amelyekbe az ország „bele fog gebedni”. Hangsúlyozta:
ezért naponta kell dolgozni azon, hogy minél több választóhoz eljusson ez az üzenet.
Orbán Viktor beszédében az európai politikáról is szólt. Azt mondta, Magyarországon meg fogják nyerni a választást, és szerinte Európában is a béke fog győzni a háborúval szemben. Úgy fogalmazott: ezt a harcot Magyarország fogja vezetni.