Orbán Viktor: Brüsszel a háború folytatásáról döntött

Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának.

Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár

– fogalmazott Orbán Viktor saját közösségi oldalán, ahol felidézte, havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. – Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel – mutatott rá a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért.

Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben.

– Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel.

Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé,

és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról – sorolta a kormányfő a veszélyeket, hangsúlyozva, a paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot.

A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarországnak ebből ki kell maradnia. – A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni – szögezte le.