Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenete: 2026-ban dől el Magyarország sorsa

Háború

Ilyen gazdasági károkat okozott Magyarországnak az elhúzódó ukrán-orosz háború

Magyar Péter

Orbán Viktor: Brüsszel a háború folytatásáról döntött

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Von der Leyen és Zelenszkij a háború folytatásáról állapodtak meg, ami rengetek pénzébe kerül az európaiaknak, és százezrek életét követeli a fronton – közölte Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, a Münchenben kötött paktum értelmében Magyar Péter beléptetné Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárulna Ukrajna pénzügyi támogatásához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterbrüsszeli nyomásukrajnai támogatásOrbán ViktorUrsula von der Leyenháború

Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. 

Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár 

– fogalmazott Orbán Viktor saját közösségi oldalán, ahol felidézte, havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. – Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel – mutatott rá a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, a háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. 

Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben.

– Ha hagynánk, minket is belerángatnának. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. 

Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, 

és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról – sorolta a kormányfő a veszélyeket, hangsúlyozva, a paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. 

A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarországnak ebből ki kell maradnia. – A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni – szögezte le.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!