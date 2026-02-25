A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút

Kijevben nagy összegyülekezés volt, von der Leyennel az élen az európai vezetők megállapodtak Zelenszkijjel, hogy folytatják a háborút – számolt be a miniszterelnök. Orbán Viktor tudatta, közben

még mindig fennáll Magyarországgal szemben az ukránok által bevezetett olajembargó.

– Nekünk ezzel kell első helyen foglalkozni, ezt kell áttörnünk, ez kell letörnünk– szögezte le a kormányfő, aki kitért arra, hogy a háborús terv része, hogy minden európai országot bele kell vinni ebbe a háborúba. Jelezte, van 2-3 tagország, akik ki akarnak maradni, így a szlovákok, a csehek, és mi magyarok, de bennünket is be akarnak vinni, és ehhez kell egy kormány, amely igent mond Brüsszel követelésére.

A mi nemzeti kormányunk nemet mond, ezért szeretnének egy Tisza-kormányt, amely igent mond. Meg is kötötték Magyar Péterrel és a Tiszával a megállapodást a müncheni titkos paktumban

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök leszögezte,

ha ki akarunk maradni a háborúból, ha a biztonság a fontos, akkor nemzeti kormányra van szükség,

ha változtatunk és bemegyünk a háborúba, akkor az a Tisza Párt.