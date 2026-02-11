Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Politico felháborító cikkére

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg véleményét a Politico új cikkéről. A miniszterelnök szerint a lap „Brüsszel és Kijev legújabb haditervét” mutatta be, amely az öt pontból álló Zelenszkij-terv köré épül. A bejegyzés központi állítása, hogy Ukrajna EU-csatlakozása már 2027-ben napirendre kerülhet.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő úgy fogalmazott: „Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba.” Orbán Viktor szerint ez nem csupán geopolitikai kérdés, hanem Magyarország számára is közvetlen politikai kihívás.

A miniszterelnök szerint az új brüsszeli elképzelések célja az ellenállás felszámolása, és ezzel együtt a tagállami vétójog szerepének gyengítése. A kormányfő úgy látja, hogy a brüsszeli elit figyelmen kívül hagyja a magyar álláspontot.