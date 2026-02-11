Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Politico felháborító cikkére

Orbán Viktor Facebook-oldalán reagált a Politico cikkére. A miniszterelnök szerint Brüsszel és Kijev „haditervet” készített, amely Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását célozza. Bejegyzésében politikai következményekről és a vétójog jövőjéről is írt.
Orbán ViktorUrsula von dr LeyenUkrajna

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg véleményét a Politico új cikkéről. A miniszterelnök szerint a lap „Brüsszel és Kijev legújabb haditervét” mutatta be, amely az öt pontból álló Zelenszkij-terv köré épül. A bejegyzés központi állítása, hogy Ukrajna EU-csatlakozása már 2027-ben napirendre kerülhet.

Szekszárd, 2026. február 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (középen j) országjárásának szekszárdi állomásán 2026. február 9-én. Mellette Horváth István fideszes országgyűlési képviselő. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő úgy fogalmazott: „Eldöntötték: Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az Unióba.” Orbán Viktor szerint ez nem csupán geopolitikai kérdés, hanem Magyarország számára is közvetlen politikai kihívás.

A miniszterelnök szerint az új brüsszeli elképzelések célja az ellenállás felszámolása, és ezzel együtt a tagállami vétójog szerepének gyengítése. A kormányfő úgy látja, hogy a brüsszeli elit figyelmen kívül hagyja a magyar álláspontot.

A posztban az is szerepel, hogy a jelenlegi viták túlmutatnak Ukrajna EU-csatlakozásának technikai feltételein. Orbán Viktor értelmezése szerint a kérdés politikai erőpróbává vált Brüsszel és Budapest között.

Orbán Viktor szerint „idén áprilisban még megállíthatjuk őket”, majd hozzátette: „Ehhez a Fidesz a biztos választás.” 

