Orbán Viktor: Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal

Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei beláthatatlanok lesznek – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napirend előtti felszólalásában.

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor hozzátette: Magyarország egy ilyen háborún csak veszíthet, történelmi háborús tapasztalataink is ezt mutatják.

Ezért arra kérte az Országgyűlést: támogassa a kormányt abban, hogy a háborún kívül tarthassák Magyarországot, és kivédekezhessék annak biztonsági és pénzügyi következményeit.

Kifejtette: a már elköltött mintegy 200 milliárd eurón felül Európa 90 milliárd eurót fordít Ukrajnára 2026-ban és 2027-ben, valamint a következő költségvetésben 360 milliárd euró lesz Ukrajna részére a fejlesztések és az agrártámogatások rovására, amit 20 százalékkal csökkentenek. Emellett – folytatta – az Európai Bizottság bemutatta az ukrán jóléti tervet, ami 800 milliárd dollárt jelent, és az ukránok bejelentették az igényüket 700 milliárd euró katonai kiadásra is.

Ennyi pénzt nem lehet összekalapozni. Ennyi pénz nincs az unió közös költségvetésében. De ennyi pénz nincs a tagállamok költségvetésében sem. Nem csak a miénkben, a magyar költségvetésben, nincs egyik tagállaméban sem – összegzett a kormányfő, aki szerint Brüsszel politikája egyenes út Európa teljes eladósodása felé.

Arra is figyelmeztetett: már öt tagállam adóssága a nemzeti össztermék 100 százaléka felett jár, és többen is közelítik ezt a szintet, valamint megszülettek az első írott megállapodások Franciaország és az Egyesült Királyság között arról, hogy katonákat állomásoztatnak majd Ukrajna területén, Németország pedig kifejezte készségét a csatlakozásra. Úgy értékelt: amit Brüsszel csinál az nemcsak katonai, hadászati és geopolitikai tekintetben, de gazdasági értelemben is óriási felelőtlenség, sőt egyenesen istenkísértés.