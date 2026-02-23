Orbán Viktor: Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal

Brüsszel és Kijev egyetért abban, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani a terveiket. Nem tudnak leválasztani minket az orosz energiahordozókról, nem támogatjuk Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, nem fizetünk Ukrajnának, és nemet mondunk a háborúra. Mindez 50 nappal a választás előtt történt. Így ez a föllépés, nyílt beavatkozás a magyar választásokba. Okkal feltételezem, hogy az a célja, hogy az erőviszonyokat Brüsszel és Kijev szándéka szerint módosítsa. De emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy Magyarországon ebben az ügyben majd a magyar emberek fognak dönteni!