Orbán Viktor: Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal

Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. A céljuk közös, és az eszközökben sem válogatnak. A zsarolástól a hazugságig minden belefér nekik! – mondta el többek között Orbán Viktor az Országgyűlésben. Mutatjuk a miniszterelnök videóját!
Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal! – mondta Orbán Viktor az Országgyűlésben.

Budapest, 2026. február 23. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án. A kormányfő mögött Kövér László házelnök (k). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án.
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök hozzátette: 

Brüsszel és Kijev egyetért abban, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarország élén, addig nem képesek végrehajtani a terveiket. Nem tudnak leválasztani minket az orosz energiahordozókról, nem támogatjuk Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, nem fizetünk Ukrajnának, és nemet mondunk a háborúra. Mindez 50 nappal a választás előtt történt. Így ez a föllépés, nyílt beavatkozás a magyar választásokba. Okkal feltételezem, hogy az a célja, hogy az erőviszonyokat Brüsszel és Kijev szándéka szerint módosítsa. De emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy Magyarországon ebben az ügyben majd a magyar emberek fognak dönteni!

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

