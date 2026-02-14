Hírlevél
Orbán Viktor: Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt, „lesz olaj és lesz gáz”, közben a „többiek” a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelőjében.
orbán viktordonald trumpmagyarországválasztás2026Évértékelő 2026

Orbán Viktor elmondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok elnöki székébe a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig „sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni”. Így is lett.

Évértékelő, Orbán Viktor, OrbánViktor, miniszterelnöki évértékelő, Várkert Bazár, miniszterelnökiévértékelő, VárkertBazár, 2026.02.14.
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Értékelése szerint, ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. 

A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak”

 – folytatta a miniszterelnök. 

Az évértékelő műsora – kövesse nálunk élőben!

Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot. Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt. 

Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik”

 – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.

 

