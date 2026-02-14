Orbán Viktor: Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

Orbán Viktor elmondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok elnöki székébe a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig „sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni”. Így is lett.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Értékelése szerint, ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz.

A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak”

– folytatta a miniszterelnök.