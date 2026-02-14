Orbán Viktor: Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani

Orbán Viktor elmondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok elnöki székébe a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig „sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni”. Így is lett.
Értékelése szerint, ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz.
A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak”
– folytatta a miniszterelnök.
Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot. Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.
Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik”
– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.