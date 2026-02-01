Itt a lista, mutatjuk, milyen állami támogatások teljesülnek februárban!

„Minden vállalásunkat teljesítjük, miközben Európában mindenhol megszorítások vannak” – emlékeztetett közösségi oldalán Magyarország Kormánya. Ahogy arról az Origo is beszámolt, többek között erről is beszélt a hatvani háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor, hangsúlyozva: nem kell megszorítás és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket.

Orbán Viktor arról is beszélt a hatvani háborúellenes gyűlésen, nem kell megszorítás és semmit sem kell elvenni az emberektől, támogatni kell őket (Forrás: Faebook)

A miniszterelnök felidézte a kormány által létrehozott, jelenleg is futó családtámogatási programokat, hozzátéve, folytatni kell mindegyiket, beleértve az édesanyáknak járó támogatásokat is. – Szerintünk az élet középpontjában a család áll, ezért a gazdaságpolitika középpontja is a család. Ez az adókedvezmény, amelynek célja, hogy akinek van gyereke, ne éljen rosszabbul, mint az, akinek nincs – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy a család ügyében leginkább a nőkre kell támaszkodni, ők tartják egyben a családokat, ezért kell segíteni az édesanyákat.

Amit Orbán Viktor kormánya megígér, az teljesül is

– A Tisza Párt minden támogatástól megfosztaná a magyar családokat, amit a kormány az elmúlt 15 évben nyújtott, beleértve a rezsicsökkentést is. Magyar Péter csak Brüsszel akaratát teljesítené – hangsúlyozta. A kormány közösségi oldalán összegezte, milyen ígéretek fognak teljesülni februárban: