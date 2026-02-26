Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt

Hírlevél
„Csongrádon a plafon is leszakadt” – írta legfrissebb videójához Orbán Viktor, aki országjárása során Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott. A miniszterelnök Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.
orbán viktorVálasztás 2026miniszterelnök

„Csongrádon a plafon is leszakadt” –írta legfrissebb videójához Orbán Viktor, amelyben országjárása újabb állomásáról osztott meg egy rövid felvételt, amelyből kiderül, hogyan fogadták a miniszterelnököt a déli országrészben.

Orbán Viktor, választás, csongrád
Fotó: Orbán Viktor közösségi oldala

A  miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.

Kisteleken is dőltek az aláírások

– írta posztjában Orbán Viktor, akire még számíthatunk a kampány során országszerte, hiszen nemrég egy posztban bejelentette: a keménymag felszántja az országot.

 

