Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt

„Csongrádon a plafon is leszakadt” –írta legfrissebb videójához Orbán Viktor, amelyben országjárása újabb állomásáról osztott meg egy rövid felvételt, amelyből kiderül, hogyan fogadták a miniszterelnököt a déli országrészben.

Fotó: Orbán Viktor közösségi oldala

A miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.

Kisteleken is dőltek az aláírások

– írta posztjában Orbán Viktor, akire még számíthatunk a kampány során országszerte, hiszen nemrég egy posztban bejelentette: a keménymag felszántja az országot.