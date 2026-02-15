Pátyi összeröffenés Orbán Viktorral – videó

A videó alapján igazi falusi hangulat uralkodott. Csoportkép? Jöhet. „Nem akarunk összeállni egy közös fotóra?” – kérdezte Orbán Viktor, majd érkezett a munka közbeni ugratás. A jelenlévők nevettek, a kamera ment, a disznóvágás pedig haladt a maga rendje szerint.

Orbán Viktor örömmel vette ki a részét a munkából (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Profi böllér, titkos recept nélkül

A miniszterelnök a kolbásztöltés kapcsán elárulta: ezúttal nem hozta el a „titkos receptet”. Mint mondta, idegen terepen óvatos az ember, ráadásul itt profi böllér dolgozott.

Ha van profi böllér, akkor nem kell okoskodni, úszni kell az árral”

– jegyezte meg, miközben a fűszerezés is szóba került: „Só-bors rendben van. Látom, a hagymát te pucoltad, Tamás. Apróra van vágva.” A nap végén Menczer Tamás így összegezte az eseményt: