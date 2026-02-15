Pátyi összeröffenés Orbán Viktorral – videó

A videó alapján igazi falusi hangulat uralkodott. Csoportkép? Jöhet. „Nem akarunk összeállni egy közös fotóra?” – kérdezte Orbán Viktor, majd érkezett a munka közbeni ugratás. A jelenlévők nevettek, a kamera ment, a disznóvágás pedig haladt a maga rendje szerint.
Profi böllér, titkos recept nélkül
A miniszterelnök a kolbásztöltés kapcsán elárulta: ezúttal nem hozta el a „titkos receptet”. Mint mondta, idegen terepen óvatos az ember, ráadásul itt profi böllér dolgozott.
Ha van profi böllér, akkor nem kell okoskodni, úszni kell az árral”
– jegyezte meg, miközben a fűszerezés is szóba került: „Só-bors rendben van. Látom, a hagymát te pucoltad, Tamás. Apróra van vágva.” A nap végén Menczer Tamás így összegezte az eseményt:
Ez volt az évértékelő after. Ott megvolt a szellemi muníció, itt meg a fizikai. Hajrá!”
A pátyi összeröffenés tehát egyszerre volt közösségi esemény, hagyományőrzés és politikai üzenet: beszéd után munka, szavak után tettek. És persze egy kis pálinka, hogy gördülékenyebben menjen a perzselés.