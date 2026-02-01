Hírlevél
Orbán Viktor elképesztő képeket osztott meg – önnek is látnia kell!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor lenyűgöző képeket osztott meg a Háborúellenes Gyűlés legutóbbi helyszínéről. Mutatjuk a képeket!
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésHatvan

„Ahhoz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, mindenkire szükség van. Fel, győzelemre!" – fűzte hozzá a képekhez Orbán Viktor. 

A gyűlésen Orbán Viktor is beszédet mondott

A nagy sikerű Háborúellenes Gyűlések hatvani fordulóján ezúttal is a miniszterelnök beszéde koronázta meg az eseményt. Orbán Viktor a nemzeti petícióról, az ukrajnai háború veszélyeiről és a küszöbön álló választásokról is beszélt. Erről részletesen ebben a cikkünkben olvashat. 

 

