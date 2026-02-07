Orbán Viktor döbbenetes titkot árult el – erről senki sem tudott

Hírlevél
No, Sir! Már 1999-ben a délszláv háború idején is nemet mondott a második front megnyitására, a háborúban való közvetlen vagy akár közvetett részvételre - idézte fel a a háborúellenes gyűlésen.
Nagy gyakorlatunk van a kimaradásban. Szerencse, hogy a délszláv háború idején is olyan nemzeti kormányunk, amely kitartott a béke mellett – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szombathelyen a háborúellenes gyűlésen.

Orbán Viktor, OrbánViktor, miniszterelnöki interjú,
Orbán Viktor miniszterelnök következetesen háborúellenes politikát képvisel
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Hiába kérte Orbán Viktort Bill Clinton amerikai elnök a déli front megnyitására, a magyar miniszterelnök felelős vezetőként nemet mondott a háborúra. Most, a veszélyek korában is erre a stratégiai nyugalomra van szükségünk. Csak Orbán Viktor és a Fidesz garantálhatja békénket és biztonságunkat, ezért is a Fidesz a biztos választás!

A háborúellenes gyűlés élő közvetítése pedig itt érhető el:

 

