Orbán Viktor fontos üzenetet osztott meg – ezt önnek is látnia kell!

Marco Rubio méltatta Orbán Viktor nélkülözhetetlen szerepét a Béketanácsban, ismeretes, a miniszterelnök csütörtökön Washingtonba utazik, hogy részt vegyen a békepárti erők következő tanácsülésén.

Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezzel szemben az európai háborúpárti vezetők továbbra is kiállnak a háború folytatása mellett, finanszírozva Ukrajnát, sőt európai uniós tagságot ígérve annak az országnak, amely a csőd szélén áll és tagsága beláthatatlan károkat okozna Európának.

A miniszterelnök videóbejegyzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy

Magyar Péter nem tud a háborúpártiaknak nemet mondani.

Ők háborúba sodornák Magyarországot.