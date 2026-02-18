Orbán Viktor fontos üzenetet osztott meg – ezt önnek is látnia kell!

Hírlevél
A miniszterelnök a washingtoni Béketanács ülése előtt fontos dologra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor szembeállította az amerikai békepárti és az európai háborúpárti erők által kínált jövőt szerda reggeli videó-bejegyzésében.
Marco Rubio méltatta Orbán Viktor nélkülözhetetlen szerepét a Béketanácsban, ismeretes, a miniszterelnök csütörtökön Washingtonba utazik, hogy részt vegyen a békepárti erők következő tanácsülésén.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Ezzel szemben az európai háborúpárti vezetők továbbra is kiállnak a háború folytatása mellett, finanszírozva Ukrajnát, sőt európai uniós tagságot ígérve annak az országnak, amely a csőd szélén áll és tagsága beláthatatlan károkat okozna Európának.

A miniszterelnök videóbejegyzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy

Magyar Péter nem tud a háborúpártiaknak nemet mondani.

Ők háborúba sodornák Magyarországot.

Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.”

 

