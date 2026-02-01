Orbán Viktor különleges videót osztott meg – mutatjuk!

„Ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr. Ezt egy életen át kell játszani, és még azon is túl." - írta a videó mellé a miniszterelnök.

A gyűlésen Orbán Viktor is bészedet mondott

A nagysikerű Háborúellenes Gyűlések hatvani fordulóján ezúttal is a miniszterelnök beszéde koronázza meg az eseményt. Orbán Viktor a nemzeti petícióról, az ukrajnai háború veszélyeiről és a küszöbön álló választásokról beszél. Erről részletesen ebben a cikkünkben olvashat.