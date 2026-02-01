Orbán Viktor különleges videót osztott meg – mutatjuk!

Hírlevél
28 perce
Szombaton Hatvanban rendezték meg a legújabb Háborúellenes Gyűlést, amelyen Hevesi Tamás előadta az Ezt egy életen át kell játszani című slágerét. Orbán Viktor erről osztott meg egy hangulatos videót.
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésHatvan

„Ezt egy életen át kell játszani, amíg feszül a húr. Ezt egy életen át kell játszani, és még azon is túl." - írta a videó mellé a miniszterelnök. 

A gyűlésen Orbán Viktor is bészedet mondott

A nagysikerű Háborúellenes Gyűlések hatvani fordulóján ezúttal is a miniszterelnök beszéde koronázza meg az eseményt. Orbán Viktor a nemzeti petícióról, az ukrajnai háború veszélyeiről és a küszöbön álló választásokról beszél. Erről részletesen ebben a cikkünkben olvashat. 

