Telt ház és fergeteges hangulat fogadta Orbán Viktort az esztergomi háborúellenes gyűlésen. Takács Péter egészségügyi államtitkár rövid bejelentkezése erre az élő bizonyíték.
digitális polgári körökHáborúellenes Gyűléstakács péteresztergom

Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktort teltház fogadta.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

 Összevetésül: a Tisza azonos napokra szervezett programjai iránt apad az érdeklődés.

A háborúellenes gyűlés élőben is követhető.

 

