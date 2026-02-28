Telt ház és fergeteges hangulat fogadta Orbán Viktort az esztergomi háborúellenes gyűlésen. Takács Péter egészségügyi államtitkár rövid bejelentkezése erre az élő bizonyíték.
Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktort teltház fogadta.
Összevetésül: a Tisza azonos napokra szervezett programjai iránt apad az érdeklődés.
A háborúellenes gyűlés élőben is követhető.
