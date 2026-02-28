Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktort teltház fogadta.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Összevetésül: a Tisza azonos napokra szervezett programjai iránt apad az érdeklődés.

A háborúellenes gyűlés élőben is követhető.