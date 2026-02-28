Orbán Viktor: Dupla bevetés!

Dupla bevetés. Először elmegyünk Százhalombattára, elrendeltem a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem, és onnan pedig elmegyünk Esztergomba, ott találkozunk az esztergomiakkal a háborúellenes gyűlés keretében. Jó napunk lesz! – mondta el Orbán Viktor szombaton reggel TikTok-csatornájára feltöltött videóbejegyzésében.

Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

A kritikus infrastruktúra védelmét koordináló Egyeztető Törzs ülését követően a honvédelmi miniszter tájékoztatott:

Ukrajna fenyegetései miatt a honvédség megerősíti az energetikai létesítmények védelmét, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el.”

A miniszter szerint Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és további lépéseket helyezett kilátásba annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon hazánkra, illetve az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő bizonytalanságot. Szalay-Bobrovniczky úgy fogalmazott: ennek célja a káoszteremtés és az, hogy a választásokba beavatkozva egy Kijev és Brüsszel által támogatott, háborúpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon.