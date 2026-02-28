Orbán Viktor: Dupla bevetés!

Dupla bevetés. Először elmegyünk Százhalombattára, elrendeltem a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem, és onnan pedig elmegyünk Esztergomba, ott találkozunk az esztergomiakkal a háborúellenes gyűlés keretében. Jó napunk lesz! – mondta el Orbán Viktor szombaton reggel TikTok-csatornájára feltöltött videóbejegyzésében.
A kritikus infrastruktúra védelmét koordináló Egyeztető Törzs ülését követően a honvédelmi miniszter tájékoztatott:
Ukrajna fenyegetései miatt a honvédség megerősíti az energetikai létesítmények védelmét, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendeltek el.”
A miniszter szerint Ukrajna folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és további lépéseket helyezett kilátásba annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon hazánkra, illetve az energetikai rendszer gyengítésével idézzen elő bizonytalanságot. Szalay-Bobrovniczky úgy fogalmazott: ennek célja a káoszteremtés és az, hogy a választásokba beavatkozva egy Kijev és Brüsszel által támogatott, háborúpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon.
Orbán Viktor: Találkozunk Esztergomban
Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői
határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett.
Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány mellett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is felszólal, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig a közönségből lehet majd kérdezni a háborúellenes gyűlésen. Az eseményről a Hír TV és az Origo is élőben tudósít.