Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

Ezt látnia kell!

Ez nem vicc! Háború kezdődhet két ország között – mutatjuk!

orbán viktor

Orbán Viktor: Egy gombostűt sem lehetett leejteni

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök az országjárás legújabb állomásaként Oroszlányból osztott meg képeket és üzenetet. Orbán Viktor azt írta, a helyszínen egy gombostűt sem lehetett leejteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorlázár jánosországjárás

Új helyszínről jelentkezett be közösségi oldalán Orbán Viktor országjárásáról.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor közösségi oldala

A fotó tanúsága szerint Oroszlány is sorra került, a helyszínen pedig, ahogy Orbán Viktor írta:

Egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Komárom és Oroszláy a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!