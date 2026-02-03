Orbán Viktor: Egy gombostűt sem lehetett leejteni

Új helyszínről jelentkezett be közösségi oldalán Orbán Viktor országjárásáról.

Fotó: Orbán Viktor közösségi oldala

A fotó tanúsága szerint Oroszlány is sorra került, a helyszínen pedig, ahogy Orbán Viktor írta:

Egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Komárom és Oroszláy a mai állomása annak az országjárásnak, ami hétfőn kezdődött meg. A miniszterelnök eddig Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.