Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében

Egyeztetés az energiabiztonságról

Orbán Viktor szerint a megbeszélés középpontjában a Barátság kőolajvezeték helyzete állt:

Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!”

A magyar és a szlovák kormány számára egyaránt kulcskérdés az energiaellátás stabilitása. A mostani egyeztetés azt jelzi, hogy a két ország szoros koordinációval reagál a térség energiaellátását érintő kihívásokra, és hamarosan további részletek is nyilvánosságra kerülnek.