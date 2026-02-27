Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában bejelentette, hogy még péntek reggel telefonon egyeztet Robert Ficóval a térség energiaellátását érintő kérdésekről. A Barátság kőolajvezeték körüli helyzet az elmúlt napokban kiemelt politikai és gazdasági jelentőséget kapott, mivel Zelenszkij elnök döntése nyomán mind Magyarország, mind Szlovákia ellátásbiztonsága veszélybe sodródott.
Egyeztetés az energiabiztonságról
Orbán Viktor szerint a megbeszélés középpontjában a Barátság kőolajvezeték helyzete állt:
Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!”
A magyar és a szlovák kormány számára egyaránt kulcskérdés az energiaellátás stabilitása. A mostani egyeztetés azt jelzi, hogy a két ország szoros koordinációval reagál a térség energiaellátását érintő kihívásokra, és hamarosan további részletek is nyilvánosságra kerülnek.