Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében

Rendkívüli

Választás 2026

Orbán Viktor

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Barátság kőolajvezeték ügyében telefonon egyeztetett a magyar és a szlovák kormányfő. Orbán Viktor hamarosan részletes tájékoztatást ad a fejleményekről.
Orbán ViktorVálasztás 2026ellátásbiztonságRobert FicoBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában bejelentette, hogy még péntek reggel telefonon egyeztet Robert Ficóval a térség energiaellátását érintő kérdésekről. A Barátság kőolajvezeték körüli helyzet az elmúlt napokban kiemelt politikai és gazdasági jelentőséget kapott, mivel Zelenszkij elnök döntése nyomán mind Magyarország, mind Szlovákia ellátásbiztonsága veszélybe sodródott. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor telefonon egyeztetett a szlovák kormányfővel a térség energiabiztonságáról  (Forrás: Magyar Nemzet)
Orbán Viktor az ukrán politikai nyomásról és a válaszlépésekről beszélt a Kossuth Rádióban

Egyeztetés az energiabiztonságról

Orbán Viktor szerint a megbeszélés középpontjában a Barátság kőolajvezeték helyzete állt: 

Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” 

A magyar és a szlovák kormány számára egyaránt kulcskérdés az energiaellátás stabilitása. A mostani egyeztetés azt jelzi, hogy a két ország szoros koordinációval reagál a térség energiaellátását érintő kihívásokra, és hamarosan további részletek is nyilvánosságra kerülnek.

