Orbán Viktor elárulta, mennyire érint bennünket az iráni háború

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Mennyire érint bennünket az iráni háború? - tették fel a kérdést a miniszterelnöknek. Orbán Viktor elárulta, kétféle módon.
orbán viktorukrajnabarátságnemzeti petícióMagyar Péter

Az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték fontossága kétszeresére nő. Újra felszólítom Zelenszkij elnök urat: haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra! – írta Orbán Viktor.

Amikor az iráni háborúról kérdezték, elmondta, Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világba, ám ha háborúban áll, vállalásait nem teljesíti. Mindez pedig azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Ezt valahogy ki kell védenünk. Ezért volna fontos az olcsó orosz olaj.

A miniszterelnök úgy véli, súlyos háború előtt állunk, ez meg fogja bénítani az ottani olajkitermelést és a szállítást is megnehezíti. Könnyen lehet, hogy a Barátság vezeték fontossága a háború miatt kétszeresére nő.

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

 

