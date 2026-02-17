Hírlevél
navracsics tibor

Orbán Viktor elárulta, mennyivel vezet a Fidesz

22 perce
Olvasási idő: 2 perc
Sümegen folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, ahol hatalmas taps fogadta a kormányfőt. Orbán Viktor elmondta: saját méréseik szerint januárban pártlistán kilencszázalékos előnyben voltak, Navracsics Tibor pedig körzetében 14 százalékos előnnyel vezet.
navracsics tiborVálasztás 2026Orbán Viktor

„Január végén készült mérések alapján itt a pártlistán 9 százalékkal vezetünk. Az nagyon-nagyon sok” – mondta Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook

A miniszterelnök tájékoztatott: nemcsak listán, hanem az egyéni választókerületekben is a kormánypártok állnak az élen. Kiemelte, hogy Navracsics Tibor egyéni jelöltként 14 százalékkal vezet a körzetében.

 

