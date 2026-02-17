Orbán Viktor elárulta, mennyivel vezet a Fidesz

Sümegen folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, ahol hatalmas taps fogadta a kormányfőt. Orbán Viktor elmondta: saját méréseik szerint januárban pártlistán kilencszázalékos előnyben voltak, Navracsics Tibor pedig körzetében 14 százalékos előnnyel vezet.
„Január végén készült mérések alapján itt a pártlistán 9 százalékkal vezetünk. Az nagyon-nagyon sok” – mondta Facebook-videójában Orbán Viktor.
A miniszterelnök tájékoztatott: nemcsak listán, hanem az egyéni választókerületekben is a kormánypártok állnak az élen. Kiemelte, hogy Navracsics Tibor egyéni jelöltként 14 százalékkal vezet a körzetében.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!