Orbán Viktor elárulta, mi a hosszú házasság titka

A miniszterelnököt arról kérdezték, mi a hosszú házasság titka.
Elindult a házasság hete. Az idén tizennyolcadik alkalommal megkezdett rendezvény központjába a házastársak közötti kommunikáció és a hűség került. Ennek kapcsán kérdezték Orbán Viktort arról, vajon mi a hosszú házasság titka.
Orbán Viktor a házasságról
A miniszterelnök megjegyezte, hogy a házasságnak nem hetei, hanem évtizedei vannak. Mint ismeretes, Orbán Viktor és Lévai Anikó közel négy évtizede házasok.
Nálunk az működik, hogy én engedek. Azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik”
– osztotta meg titkát a miniszterelnök.
