Orbán Viktor elárulta, mi a hosszú házasság titka

Elindult a házasság hete. Az idén tizennyolcadik alkalommal megkezdett rendezvény központjába a házastársak közötti kommunikáció és a hűség került. Ennek kapcsán kérdezték Orbán Viktort arról, vajon mi a hosszú házasság titka.

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó szavaz az önkormányzati választáson a Zugligeti Általános Iskolában, 2019. október 13-án

(Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)

Orbán Viktor a házasságról

A miniszterelnök megjegyezte, hogy a házasságnak nem hetei, hanem évtizedei vannak. Mint ismeretes, Orbán Viktor és Lévai Anikó közel négy évtizede házasok.

Nálunk az működik, hogy én engedek. Azt a tanácsot követem, hogy néha a békesség fontosabb, mint az igazság. Nem kell, hogy az embernek mindig igaza legyen. A mi házasságunk ezen nyugszik”

– osztotta meg titkát a miniszterelnök.