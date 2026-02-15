„Akikre büszkék vagyunk” – Orbán Viktor éles kontrasztot mutatott

A videó első felében több közismert személyiség tűnik fel, köztük Rákay Philip, Zalatnay Sarolta, Sasvári Sándor, Gáspár Evelin, Makray Katalin, Miklósa Erika, Nyerges Zoltán és Németh Kristóf. Orbán Viktor üzenete egyértelmű: ők azok, „akikre büszkék vagyunk”.

Orbán Viktor egyetlen videóval mutatta meg, mi a különbség a kormánypártok és a Tisza között (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

„Prolinak nevezte a fideszeseket”

A videó második fele már élesebb hangot üt meg. Itt egy Alekosz-interjú részlete látható, amelyben a Tisza pártos médiaszereplő prolinak nevezi a fideszeseket. A miniszterelnök bejegyzése arra épít, hogy a választók maguk vonják le a következtetést. Orbán Viktor nem is fűzött hosszabb magyarázatot a bejátszáshoz: