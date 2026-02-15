Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felháborító! Zelenszkij ismét Orbán Viktort sértegette

Ezt látnia kell!

Hajléktalan férfi próbálta elrabolni a másfél éves kislányt az anyja kezéből – videóval

Orbán Viktor

„Akikre büszkék vagyunk” – Orbán Viktor éles kontrasztot mutatott

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben egymás mellé állította, kikre büszke a kormánypárti oldal, és kikre a Tisza Párt. A bejegyzés látványos kontrasztra épít: az egyik oldalon elismert művészek és közéleti szereplők, a másikon egy botrányos ember botrányos interjúja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorFideszAlekoszTisza Pártbüszkeség

A videó első felében több közismert személyiség tűnik fel, köztük Rákay Philip, Zalatnay Sarolta, Sasvári Sándor, Gáspár Evelin, Makray Katalin, Miklósa Erika, Nyerges Zoltán és Németh Kristóf. Orbán Viktor üzenete egyértelmű: ők azok, „akikre büszkék vagyunk”.

Orbán Viktor
Orbán Viktor egyetlen videóval mutatta meg, mi a különbség a kormánypártok és a Tisza között (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

„Prolinak nevezte a fideszeseket”

A videó második fele már élesebb hangot üt meg. Itt egy Alekosz-interjú részlete látható, amelyben a Tisza pártos médiaszereplő prolinak nevezi a fideszeseket. A miniszterelnök bejegyzése arra épít, hogy a választók maguk vonják le a következtetést. Orbán Viktor nem is fűzött hosszabb magyarázatot a bejátszáshoz: 

Szentkirályi Alexandra: Mindkét tábor megmutatja az igazi arcát

Akikre büszkék vagyunk! – S akire a Tisza büszke”.

 A politikai üzenet így inkább vizuális, mint verbális: a kormánypárt szerint világos a különbség értékrend és stílus között.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!