Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok – írta Orbán Viktor miniszterelnök videóbejegyzéséhez vasárnap.
A miniszterelnök közölte, vasárnap délelőtt összehívta a Nemzeti Energiabiztonsági Tanács ülését, hogy áttekintsék a helyzetet, amelyet Ukrajna zsarolása váltott ki.
Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen. Ezzel energiabiztonsági kockázatot okoznak Magyarország számára. Orbán Viktor hozzátette: ezt a veszélyt elhárítottuk, a megfelelő döntéseket meghoztuk, ezért
ma ellátásbiztonsági veszély Magyarországon nincs, az ország folyamatos, normális működése pedig biztosított.
Orbán Viktor: Ezeket az ellenlépéseket tettük
Azt is fontosnak tartotta kiemelni a miniszterelnök, hogy ellenlépéseket is elhatároztak. Úgy döntöttek, hogy
- nem indítják újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából
- az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fognak eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika,
- azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, s amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, megállítják
Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte:
- amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankciós csomagot is megtagadjuk.
Ha lesz újra kőolajszállítás, akkor visszaállnak a normális viszonyok”
– szögezte le a miniszterelnök.