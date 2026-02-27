Orbán Viktor elmondja, mit jelent számára a 2-es számú mez és az, hogy nincs „semmi kecó”

Hírlevél
„Életem első gólját a Martonvásár ellen szereztem. Akkor úgy éreztem, hogy én vagyok a király” – idézte fel futballista múltjának részleteit Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának csákvári állomásán.
Orbán Viktor

Orbán Viktor könnyed hangvételű videóban számolt be szerda esti, csákvári (Fejér vármegye) látogatásáról, melyet a Tiktokon tett közzé.

Orbán Viktor és a futball
Fotó: Youtube képernyőkép 

A miniszterelnök azt is elmesélte, hogy amikor visszaigazolt Felcsútra, melyik mezt kapta meg. „Kérdezte az edző, hogy hányas mezben játszottam, amikor még itt játszottam Felcsúton.”

Orbán Viktor elmesélte, hogy eredetileg a 9-es számú mezre pályázott, de a sarokban ülő magas, jókötésű fickó olyan határozottan jelezte, hogy az a szám már foglalt, így jó lett neki a 2-es is, „mert az volt szabad”.

A miniszterelnök a későbbiekben a „kecó” szó jelentését is megosztotta, ami azonban nem a lakást jelenti, hanem teljesen mást.

 

