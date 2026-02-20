Hírlevél
világ

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ha megépülnek az új blokkok, a világ is irigyelni fog bennünket – mondta Orbán Viktor Szekszárdon a TEOL.hu-nak nyilatkozva a Paks II.-ről, amelyet az elmúlt évek legjobb döntésének nevezett. A kormányfő szerint az energia lesz a következő évtizedek kulcskérdése, de beszélt iparfejlesztésről, az elkerülő út építéséről, valamint a kórház korszerűsítéséről is.
Orbán Viktor

A Paks II. beruházás a legjobb döntés volt, ha az új blokkok megépülnek, az egész világ bennünket fog irigyelni – jelentette ki Orbán Viktor a szekszárdi látogatása során a TEOL.hu-nak adott interjúban. Hozzátette: az energia lesz a következő 20-30 év legfontosabb kérdése.

Orbán Viktor: Paks II. megépítése a legjobb döntés volt, amit hozhattunk Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda
Orbán Viktor: Paks II. megépítése a legjobb döntés volt, amit hozhattunk
Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda

Orbán Viktor: A kórház ügye is sorra kerül 

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a régi húsüzem húszhektáros területét átadják a városnak, így 

egy újabb közművesített ipari terület jön létre, ahova lehet komolyabb iparfejlesztést hozni. 

Prioritásnak nevezte a szekszárdi elkerülő megépítését, s szavai szerint az első ütemnek már be is fejeződött a tervezése, és már a második, valamint harmadik szakasznak a tervezése is zajlik.

A kormányfő hangsúlyozta: a helyi „kórház ügye is sorra kerül”, a mostani pavilon rendszerű intézmény helyett egy modernebb, 21. századi építészeti megoldás szerepel a tervekben.

Orbán Viktor egyebek mellett azt is elárulta, hogy a Mercosur-megállapodások árnyékában mivel tudja biztatni a helyi gazdálkodókat. 

 

