Orbán Viktor: Én még beférek?

Orbán Viktor is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott. A kormányfő Facebook-oldalán azt írta: látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt.
Választás 2026

„Látszik, hogy az emberek nem akarják feláldozni a jövőjüket Ukrajnáért egy Tisza kormány alatt. Tudják, hogy a Fidesz a biztos választás.  Hajrá, Csongrád! Hajrá, magyarok!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor, miniszterelnök, Tisza Párt
 

Mint korábban beszámoltunk róla, a miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt. 

„Csongrádon a plafon is leszakadt” 

– írta legfrissebb videójához Orbán Viktor,


 

 

