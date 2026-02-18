Orbán Viktor érdekérvényesített, a Tiszát eligazították – elemzés

Miközben Marco Rubio látogatása is azt mutatja, hogy a magyar miniszterelnök határozottan képviseli a magyar érdekeket a világban, Magyar Péter és Orbán Anita müncheni körútja sokkal inkább egy eligazítás volt, ahol hajlongva tudomásul vették a legbrutálisabban háborúpárti európai vezetők útmutatásait, mely forgatókönyv Magyarország számára nem lenne előnyös – derü ki a XXI. Század Intézet munkatársának elemzéséből. Deák Dániel úgy fogalmazott, az amerikai külügyminiszter hétfői látogatásának legfontosabb üzenete az volt, hogy

Donald Trump szívesen jön Magyarországra, létezik az amerikai védőpajzs, a békecsúcs nálunk lesz és időkorlát nélküli Magyarország szankciómentessége.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Deák Dániel videóelemzéséből az is kiderül, Marco Rubio kifejezetten baráti hangnemet ütött meg a sajtótájékoztatón és kiemelte, hogy

rendkívül szoros Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata és abban érdekelt, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke.

Hozzátette, a magyar kormányfő természetesen megerősítette, élő meghívása van az amerikai elnöknek Magyarországra, amire az amerikai külügyminiszter azt mondta, Donald Trump szívesen jön Magyarországra, az időpont egyeztetés alatt van.

Felhívta a figyelmet, hogy az amerikai külügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta: támogatják a nyitott magyar külpolitikát, amely például Kína felé is nyit, álláspontjuk szerint Orbán Viktor határozottan képviseli és érvényesíti a magyar érdekeket a világban, erre pedig az amerikai adminisztráció is pozitív példaként tekint.

A két vezető jó kapcsolatából minden magyar állampolgár profitál, ugyanis Orbán Viktor bejelentette, hogy

mind a nukleáris energiára, mind a kőolajra és a gázra is kiterjedő amerikai-magyar energetikai megállapodást kötöttek, amely biztosítja hazánk energiabiztonságát és a rezsicsökkentés fenntartását.

Megerősítették, hogy Amerika továbbra sem ellenzi hazánk orosz energiavásárlását, az amerikai szankciók alóli mentesség pedig időkorlát nélküli, addig van, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Deák Dániel hangsúlyozta, mindez igazolja az eddigi kormányzati állításokat és lehetővé teszi a rezsicsökkentés fenntartását, és az amerikai befektetések is azt jelzik, hogy nem izolált Magyarország, a gazdasági kapcsolatra nagy hatással van Trump és Orbán közötti szoros kapcsolat, amit jól példáz, hogy egy év alatt 17 amerikai beruházás történt Magyarországon.