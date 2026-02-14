Hírlevél
Bejelentés: ezt Orbán Viktor szerint is érdemes lesz megnézni!

évértékelő

A miniszterelnök 27 évvel ezelőtt kezdte, majd honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját. Orbán Viktor évértékelőjét ki vezethetné fel jobban, mint maga a miniszterelnök. Mutatjuk!
Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki korábban az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.

OrbánViktor, Orbán Viktor, évértékelő,
Az ellenzék csak próbálja utolérni a miniszterelnököt az évértékelők terén is.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Orbán Viktor: Évértékelő élőben 11 órától!

A mai beszéddel kapcsolatban a miniszterelnök csak annyit jegyzett meg:

Évértékelő élőben 11 órától. Érdemes megnézni!”

Az évértékelőről az Origo is élő közvetítésben számol be.

 

 

