Orbán Viktor erőgyűjtése a Védelmi Tanács ülése előtt

Védelmi tanács ülés lesz, csak sem a (Szijjártó) Péter, sem én nem tudtunk reggelizni - osztotta meg kulisszatitkait Orbán Viktor. Feltöltjük fehérjetartalékainkat - ezt már Szijjártó Péter mondta, aki a miniszterelnökkel készítette el a kollégiumi időket idéző menüjüket.

Orbán Viktor miniszterelnök itt épp beszédet mond, ám jóval személyesebb környezetben is láthattuk

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

És ha nem lenne böjt, lenne benne hús és "másképp nézne ki a dolog" - mondta a kormányfő. A videóból egyébként kiderül, rántotta készül sajttal. A baráti étkezés mellett arra is figyeltek, hogy rendet hagyjanak maguk után.