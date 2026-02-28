Orbán Viktor erőgyűjtése a Védelmi Tanács ülése előtt

Védelmi Tanács ebéd? Szokatlan szombati menüről számolt be Orbán Viktor
Védelmi tanács ülés lesz, csak sem a (Szijjártó) Péter, sem én nem tudtunk reggelizni - osztotta meg kulisszatitkait Orbán Viktor. Feltöltjük fehérjetartalékainkat - ezt már Szijjártó Péter mondta, aki a miniszterelnökkel készítette el a kollégiumi időket idéző menüjüket.
És ha nem lenne böjt, lenne benne hús és "másképp nézne ki a dolog" - mondta a kormányfő. A videóból egyébként kiderül, rántotta készül sajttal. A baráti étkezés mellett arra is figyeltek, hogy rendet hagyjanak maguk után.
