Orbán Viktor erőgyűjtése a Védelmi Tanács ülése előtt

Védelmi Tanács ebéd? Szokatlan szombati menüről számolt be Orbán Viktor
szijjártó péterorbán viktorvédelmi tanács

Védelmi tanács ülés lesz, csak sem a (Szijjártó) Péter, sem én nem tudtunk reggelizni - osztotta meg kulisszatitkait Orbán Viktor. Feltöltjük fehérjetartalékainkat - ezt már Szijjártó Péter mondta, aki a miniszterelnökkel készítette el a kollégiumi időket idéző menüjüket.

orbán viktor, DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Esztergom, DPKEsztergom, 2026.02.28.
Orbán Viktor miniszterelnök itt épp beszédet mond, ám jóval személyesebb környezetben is láthattuk
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

És ha nem lenne böjt, lenne benne hús és "másképp nézne ki a dolog" - mondta a kormányfő. A videóból egyébként kiderül, rántotta készül sajttal. A baráti étkezés mellett arra is figyeltek, hogy rendet hagyjanak maguk után.

 

