Orbán Viktor az EU-csúcs kulisszái mögé nyújtott betekintést – videó

Az Európai Tanács tagországai vezetőinek kihelyezett ülését ezúttal Brüsszel helyett a belgiumi Bilzenben tartották. Orbán Viktor közösségi oldalán a repülőútról, a háttérben folyó tartalomgyártásról és a mindezt töretlenül végigkísérő jó hangulatról számolt be. A videóban a kormányfő Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel, Giorgia Meloni olasz kormányfővel, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozott.

Orbán Viktor a Bilzeni informális EU-csúcson (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)

Orbán Viktort nem hagyta el a humora a belga vidéken sem

Indulás előtt tisztázásra került az utasok létszáma is: arról kérdezték a miniszterelnököt, hogy potyásokat is elvisz-e, amire így reagált:

Ha nem rúgják szét a kocsi oldalát, akkor elviszem.”

Feltehetőleg jó hangulatban telt a repülőút is; a gép landolása után a miniszterelnök figyelmeztetett mindenkit, hogy már semmi vicceset ne mondjon a biztonságos leszállás érdekében.