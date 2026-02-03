Orbán Viktor fontos kérést intézett minden magyarhoz

Orbán Viktor kiemelte: a Tisza európai szövetségesei nyíltan kimondták, hogy elvennék a tagállamok vétójogát és katonai szövetséggé alakítanák az Európai Uniót – ezek a döntések Magyarországra súlyos hatással lennének.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI)

Orbán Viktor: Prés alatt a Tisza

Óriási a nyomás a Tiszán, de semmilyen eszköztől – legyen az bármilyen aljas vagy erőszakos – nem riadnak vissza.

Ha kell, bűnözőket küldenek a fideszes fórumokra, fizetett provokátorként. Ha kell, megveretik azt, aki elmondja az igazságot a tiszás akciókról”

– írta.

Orbán Viktor elmondta: a gond ott kezdődik, hogy a magyar ellenzék legnagyobb pártja, a Tisza Párt ehhez a politikai közösséghez tartozik.

Aki a Néppárt tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna, se tudna kimaradni

– fogalmazott.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli döntések Magyarországon is meg fognak jelenni, függetlenül attól, mit kommunikál a Tisza itthon. Külön kiemelte: a vétójog elvétele súlyosan sértené a magyar nemzeti érdekeket. Orbán Viktor ezzel szemben világossá tette, hogy a jelenlegi kormány álláspontja egyértelmű. Mint mondta, Szijjártó Péter soha nem mondana le a magyar érdekekről, míg a Brüsszelből vagy Londonból érkező lobbisták erre sem akarnak, sem nem tudnak nemet mondani; ezért kulcskérdés, hogy a magyar választók tisztán lássák: mi zajlik a háttérben, és milyen irányba vinné az országot a Tisza brüsszeli politikája.