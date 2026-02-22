Orbán Viktor: Az EU újabb 800 ezer ukrán áldozatot akar finanszírozni

Minden héten meghal vagy hadirokkanttá válik 9 ezer ember. Minden héten. Ennyi feleség, ki tudja hány gyerek, ennyi özvegy, 9 ezer. Ha megszorozzák néggyel, hogy a havi számot megkapják, az 36 ezer ember havonta. Ha azt beszorozzák 12-vel, mert ennyi hónap van egy évben, akkor a 400 ezer áldozatnál vagyunk egy évben, ez a háború 4 éve tart – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor békéscsabai DPK gyűlésen a háború borzalmaira.
A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy az Európai Unió közben arra büszke, hogy ad annyi pénzt az ukránoknak, hogy még legalább két évig harcoljanak.
Megfinanszíroz 800 ezer újabb halottat, és hadirokkantat”
A háború brutális, tette hozzá a miniszterelnök és megjegyezte, nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok is úgy gondolta, hogy nekik is az az érdekük, ha minél hamarabb béke lesz. De nincs béke, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte:
Ha a nyugat-európaiak támogatnák az amerikai béketörekvéseket, ennek a háborúnak már vége lenne, de az európaiak másképpen döntöttek. Ők azt mondják, hogy az amerikaiak félreértik a helyzetet, ezt a háborút folytatni kell.
Ma azért van háború még mindig, mert az európai vezetők azt akarják, hogy a háború folytatódjék.”
Orbán Viktor: Európa magát vitte bele a háborúba
A miniszterelnök felvázolta, miért akarja Európa a háborút, ezzel kapcsolatban az egyik oknak azt nevezte meg, hogy ők vitték bele magukat a háborúba, így nehéz annak kijönni egy háborúból, aki maga lépett bele. Be kellene látniuk, hogy tévedtek és ebbe belerendülne a hatalmuk, ez a politikai oka
– hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor második okként a gazdasági okokat jelölte meg, elmondta,
- odaadtak az ukránoknak körülbelül 200 milliárd eurót,
- most adnának még 90 milliárdnyit
- a következő időszakban 10 év alatt 800 milliárd eurót az ukrán állam működésére,
- és 700 milliárdot a háborúra, az 1500 milliárd.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa ezt hitelből tenné meg, azt pedig úgy fizetnék meg, hogy majd visszakapják Ukrajnától.
Na, hát mindig úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik azt a kölcsönt”
– mutatott rá a hitel visszafizetésének valóságalapjára a miniszterelnök.