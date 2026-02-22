Orbán Viktor: Az EU újabb 800 ezer ukrán áldozatot akar finanszírozni

Minden héten meghal vagy hadirokkanttá válik 9 ezer ember. Minden héten. Ennyi feleség, ki tudja hány gyerek, ennyi özvegy, 9 ezer. Ha megszorozzák néggyel, hogy a havi számot megkapják, az 36 ezer ember havonta. Ha azt beszorozzák 12-vel, mert ennyi hónap van egy évben, akkor a 400 ezer áldozatnál vagyunk egy évben, ez a háború 4 éve tart – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor békéscsabai DPK gyűlésen a háború borzalmaira.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a békéscsabai háború ellenes gyűlésen

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszterelnök arra is rámutatott, hogy az Európai Unió közben arra büszke, hogy ad annyi pénzt az ukránoknak, hogy még legalább két évig harcoljanak.

Megfinanszíroz 800 ezer újabb halottat, és hadirokkantat”

A háború brutális, tette hozzá a miniszterelnök és megjegyezte, nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok is úgy gondolta, hogy nekik is az az érdekük, ha minél hamarabb béke lesz. De nincs béke, ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte:

Ha a nyugat-európaiak támogatnák az amerikai béketörekvéseket, ennek a háborúnak már vége lenne, de az európaiak másképpen döntöttek. Ők azt mondják, hogy az amerikaiak félreértik a helyzetet, ezt a háborút folytatni kell.