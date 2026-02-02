A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni. Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét – írta Orbán Viktor Facebook videó-bejegyzéséhez hétfőn.

Orbán Viktor: Az Európai Néppárt a Tisza segítségével venné el a vétójogunkat

A miniszterelnök rövid videójában elmondta, múlt héten valamikor Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak:

az egyik, hogy el kell venni a tagállamoknak a vétójogát a brüsszeli döntéseknél,

a másik pedig, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani.

Orbán Viktor rámutatott, az nem lenne baj, hogy ezt a két döntést hozták, mert döntsenek, amit akarnak, a probléma az, hogy

a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja a Tisza az Európai Néppárthoz tartozik, így ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is.

Orbán Viktor: A Tisza ebből, ha akarna se tudna kimaradni!

„Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter-jelöltjüket is. Szijjártó inkább levágatja a fejét, mint sem föladjon egy jottányit is a nemzeti érdekekből”

– hangsúlyozta, megállapítva, hogy a Tisza által Brüsszelből vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben.

Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből, ha akarna se tudna kimaradni!”

– tette hozzá a miniszterelnök.