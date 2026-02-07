Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Orbán Viktor a soron következő háborúellenes gyűlés szombathelyi állomásán arról számolt be, hogy már be is jelentették az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy az Európai Unió háborúba fog menni.
Ennek megfelelően a miniszterelnök történelmi elemzésbe fogott,
hogyan szokták hozzászoktatni az embereket a háború gondolatához, és hogyan szoktak felkészíteni országokat háborúra, ha már eldöntötték a vezetők, hogy így lesz.”
Orbán Viktor kifejtette,
Először jön a diplomáciai kapcsolatok megszakítása. Már nem beszélünk az ellenféllel. Aztán jön a sorkatonaság. Aztán jön a fegyvergyártás. Aztán jön a hadigazdaságra való átállás. És aztán jön a nyílt konfliktus.”
A miniszterelnök rámutatott, hogy az Európai Unióban nyíltan meghirdették a hadigazdálkodásra való átállást. Az Európai Parlamentben azt is bejelentették,
2030-ig készen kell állni a háború megvívására.”
Ezért Orbán Viktor szerint
a 2026 és 2030 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek talán az életünk során.”
Ugyanis a 2026-os választás lesz az utolsó háború előtti választás. Európában már eldöntötték, hogy háborúba akarnak menni. A 2026-ban megválasztott kormány fogja eldönteni, hogy velük tart-e, vagy inkább kimarad.