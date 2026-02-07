Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

orbán viktor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Arról, hogy megyünk-e háborúba, vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes gyűlésen.
orbán viktordigitális polgári körökválasztás2026európai unióháború

Orbán Viktor a soron következő háborúellenes gyűlés szombathelyi állomásán arról számolt be, hogy már be is jelentették az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy az Európai Unió háborúba fog menni.

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Ennek megfelelően a miniszterelnök történelmi elemzésbe fogott, 

hogyan szokták hozzászoktatni az embereket a háború gondolatához, és hogyan szoktak felkészíteni országokat háborúra, ha már eldöntötték a vezetők, hogy így lesz.”

 

Orbán Viktor a DPK-n: Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz

Orbán Viktor kifejtette, 

Először jön a diplomáciai kapcsolatok megszakítása. Már nem beszélünk az ellenféllel. Aztán jön a sorkatonaság. Aztán jön a fegyvergyártás. Aztán jön a hadigazdaságra való átállás. És aztán jön a nyílt konfliktus.”

A miniszterelnök rámutatott, hogy az Európai Unióban nyíltan meghirdették a hadigazdálkodásra való átállást. Az Európai Parlamentben azt is bejelentették, 

2030-ig készen kell állni a háború megvívására.”

Ezért Orbán Viktor szerint 

a 2026 és 2030 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek talán az életünk során.” 

Ugyanis a 2026-os választás lesz az utolsó háború előtti választás. Európában már eldöntötték, hogy háborúba akarnak menni. A 2026-ban megválasztott kormány fogja eldönteni, hogy velük tart-e, vagy inkább kimarad.

 

