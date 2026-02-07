Bejelentették a harmadik világháború kitörésének dátumát

Orbán Viktor kifejtette,

Először jön a diplomáciai kapcsolatok megszakítása. Már nem beszélünk az ellenféllel. Aztán jön a sorkatonaság. Aztán jön a fegyvergyártás. Aztán jön a hadigazdaságra való átállás. És aztán jön a nyílt konfliktus.”

A miniszterelnök rámutatott, hogy az Európai Unióban nyíltan meghirdették a hadigazdálkodásra való átállást. Az Európai Parlamentben azt is bejelentették,

2030-ig készen kell állni a háború megvívására.”

Ezért Orbán Viktor szerint

a 2026 és 2030 közötti évek a legkockázatosabb évek lesznek talán az életünk során.”

Ugyanis a 2026-os választás lesz az utolsó háború előtti választás. Európában már eldöntötték, hogy háborúba akarnak menni. A 2026-ban megválasztott kormány fogja eldönteni, hogy velük tart-e, vagy inkább kimarad.