Orbán Viktor évértékelői: 26 év meghatározó mondatai

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.
Nagy elődök nyomában a kezdetektől fogva
A miniszterelnök 1999-ben kezdte meg évértékelő beszédei sorozatát, így idén már 27. alkalommal hallhatunk tőle mind Magyarország, mind Európa vonatkozásában olyan víziót, amely végigkövette eddigi évértékelőit is és
ami a magyarok számára mindig egy alternatívát, víziót kínál, és az is jól látható, hogy ez a társadalom nagy részének tetszik”
– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.
1999 – Három gyerek, három szoba, négy kerék
1999-ben, amikor először értékelte az ország ügyeit a kormányfő, elsősorban a polgári kormány előtt álló feladatokról adott tájékoztatást. A miniszterelnök már akkor a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába.
Ezzel összhangban a millennium évében a kormányfő a
három gyerek, három szoba, négy kerék"
polgári ideáját hirdette meg. A kormányfő akkor egyenleget vont, hol tart hazánk tíz esztendővel a rendszerváltozás után, mit teljesített eddig a kormány, és mit terveznek a 2000-es évre.
2004 – „Rendezni végre közös dolgainkat″
Az évértékelőt 2004-ben a felújítás alatt álló Vigadó helyett az ELTE kongresszusi központjában tartották meg. Orbán Viktor beszédének középpontjában a baloldali kormány gazdaságpolitikájának kritikája állt. 2003 a magyar családok zsugorodásának, összetöpörödésének éve volt, az országban pedig bizonytalanság és szorongás uralkodik - mondta. Mindez azért, mert
a Medgyessy-kormány visszaélt a szavazók bizalmával, és mindent pontosan fordítva tettek, mint ahogyan ígérték."
A beszéd hangsúlyos eleme volt a szövetségkötés, a kompromisszumok mentén való együtt haladás üzenete is.
2006 – Orbán viktor: Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
A Fidesz elnöke szembeállította saját, építkező kormányzásukat az MSZP-SZDSZ rombolásával, kiemelve, hogy a baloldali luxuskormány csupán saját köreinek teremt kiváltságokat. – Ez a kormány ennyit tud. Ígérget, vagy legfeljebb a Fideszt kergeti.
Magyarország többre képes"
- nyomatékosította Orbán Viktor, majd úgy fogalmazott: 2006-ban
- a szolidaritás és a közönyös, kíméletlen vadkapitalizmus,
- illetve a múlt és a 21. század
között kell majd választani. Beszéde végén először búcsúzott a közönségtől a
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!"
felkiáltással.
2010 – Felkészülve a kormányzásra
Két hónappal az országgyűlési választások előtt tartotta meg tizenkettedik évértékelőjét Orbán Viktor a Millenárison. Bejelentette, ő és pártja készen áll az erős, felelős és cselekvő kormányzásra. A legfontosabb nemzeti ügyeknek a gazdaság talpra állítását, az egészségügy rendbetételét, a közbiztonság megerősítését, valamint a szociális biztonság helyreállítását nevezte, és tíz év alatt egymillió új munkahely megteremtését vállalta. A Fidesz vezetője figyelmeztetett:
Minden szélsőséget el kell utasítani, hiszen ezek hajtóanyaga a gyűlölet, és mindig a szélsőségek sodorták bajba Magyarországot."
2015 – Kiállás a keményen dolgozó emberek mellett
Orbán Viktor ez évben tartotta először évértékelőjét a felújított Várkert Bazárban. Hitet tett a polgári Magyarország eszménye mellett, kijelentve:
Mi egy kereszténydemokrata alapokon álló néppárti közösség vagyunk, amelynek eszménye, vezércsillaga a polgári Magyarország"
Beszédének hangsúlyos eleme volt a keményen dolgozó emberek melletti kiállás, valamint a bankok elszámoltatásának végigvitele, és a rezsicsökkentés megvédése a „körmönfont brüsszeli szándékoktól". A kontinens jövőjét befolyásoló, megélénkülő migrációs nyomással kapcsolatban megállapította:
Európa olyan kérdésekkel szembesül, amelyekre már lehetetlen a liberális multikulturalizmus keretében választ adni."
2020 - „Lebegj, mint egy pillangó, szúrj, mint egy méh!"
A 100 évvel ezelőtti trianoni katasztrófára és a balliberális kormányok okozta 10 évvel ezelőtti csődből való kilábalására is emlékezett Orbán Viktor 22. évértékelő beszédében. Orbán Viktor megemlékezett a kormányzás tizedik évfordulójáról is.
Tíz évvel ezelőtt az emberek véget vetettek a szocialista rémkormányzásnak és megkezdte munkáját a nemzeti kormány. Az ország akkor a csőd szélén állt, a munkanélküliség az egekben, az emberek eladósodva"
- idézte. A kormányfő kiemelte, hogy az emberek reménybe, jövőbe vetett hite nem volt alaptalan. A sikerhez viszont elengedhetetlen volt a nemzeti önbecsülés helyreállítása.
2025 – Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormány legyen Magyarországon
A mi igazi ellenfelünk nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk. A magyar ellenzék csak megbízást teljesít, csak kiszolgálja a birodalmi akaratot, amely őt pénzeli, eteti és utasítja – mondta el a miniszterelnök az évértékelő beszédében.
Hányszor láttuk már őket a történelmünkben változatos alakban?”
Mindig azok voltak, ami megérte nekik, csak magyarok nem voltak sohasem. Most újra ezek jutottak nekünk brüsszeli hacukában – tette hozzá.
Brüsszelnek csak az a fontos, hogy neki behódoló kormánya legyen Magyarországon
Olyan kormány, amely nem épít kerítést, nem adóztatja meg a multikat és a bankokat, nem fogad el gyermekvédelmi törvényt, nem vezet be tizenharmadik havi nyugdíjat és rezsicsökkentést, hanem hagyja, hogy szépen, tempósan, alaposan, ahogy szokták, kifosszák az országot.”
Mindig erre keresnek embert"
– hívta fel a figyelmet.