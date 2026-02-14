Orbán Viktor évértékelői: 26 év meghatározó mondatai

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédet tart a Várkert Bazárban 2025. február 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Nagy elődök nyomában a kezdetektől fogva

A miniszterelnök 1999-ben kezdte meg évértékelő beszédei sorozatát, így idén már 27. alkalommal hallhatunk tőle mind Magyarország, mind Európa vonatkozásában olyan víziót, amely végigkövette eddigi évértékelőit is és

ami a magyarok számára mindig egy alternatívát, víziót kínál, és az is jól látható, hogy ez a társadalom nagy részének tetszik”

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

1999 – Három gyerek, három szoba, négy kerék

1999-ben, amikor először értékelte az ország ügyeit a kormányfő, elsősorban a polgári kormány előtt álló feladatokról adott tájékoztatást. A miniszterelnök már akkor a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába.

Ezzel összhangban a millennium évében a kormányfő a

három gyerek, három szoba, négy kerék"

polgári ideáját hirdette meg. A kormányfő akkor egyenleget vont, hol tart hazánk tíz esztendővel a rendszerváltozás után, mit teljesített eddig a kormány, és mit terveznek a 2000-es évre.

2004 – „Rendezni végre közös dolgainkat″

Az évértékelőt 2004-ben a felújítás alatt álló Vigadó helyett az ELTE kongresszusi központjában tartották meg. Orbán Viktor beszédének középpontjában a baloldali kormány gazdaságpolitikájának kritikája állt. 2003 a magyar családok zsugorodásának, összetöpörödésének éve volt, az országban pedig bizonytalanság és szorongás uralkodik - mondta. Mindez azért, mert

a Medgyessy-kormány visszaélt a szavazók bizalmával, és mindent pontosan fordítva tettek, mint ahogyan ígérték."

A beszéd hangsúlyos eleme volt a szövetségkötés, a kompromisszumok mentén való együtt haladás üzenete is.