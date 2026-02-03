Orbán Viktor nagy bejelentést tett – ezt a napot jegyezze fel!

Most már hivatalos: a miniszterelnök február 14-én, 11 órakor tartja meg évértékelő beszédét. A közelgő választások miatt az idei évértékelő a szokásosnál is nagyobb politikai súllyal bír, ahol a háború, Brüsszel és a nemzeti szuverenitás kérdései kerülhetnek a középpontba.

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy február 14-én, pénteken 11 órakor élőben tartja meg hagyományos évértékelő beszédét. A politikai naptár egyik legfontosabb eseménye minden évben iránytűként szolgál a kormányzati prioritásokhoz – idén azonban a bel- és külpolitikai helyzet miatt különösen éles fókusz várható. Orbán Viktor üzenete rövid volt és világos: Orbán Viktor évértékelő beszéde idén különösen nagyívűnek ígérkezik (Forrás: miniszterelnök.hu)

Évértékelő. Február 14-én, 11 órakor. Élőben itt, a Facebookon.” Háború, Brüsszel és a tét: miről szólhat az évértékelő? A választási kampány küszöbén tartott beszédben várhatóan központi téma lesz a háború kérdése, a nemzeti petíció jelentősége, valamint Brüsszel hazai helytartóinak, a Tisza Pártnak a viselt dolgai. Emellett a februárban érkező, sokakat érintő jelentős támogatások is napirendre kerülhetnek. Orbán Viktor korábbi évértékelőihez hasonlóan most is világos politikai üzenetekre lehet számítani.

