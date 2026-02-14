Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat – évértékelő, kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.
Orbán Viktor: Évértékelő élőben 11 órától!
A mai beszéddel kapcsolatban a miniszterelnök annyit jegyzett meg korábban:
Évértékelő élőben 11 órától. Érdemes megnézni!”
Az évértékelőről az Origo is élő közvetítésben számol be.
30 évvel ezelőtt, 1996 februárjában alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, amely a polgári, nemzeti és keresztény erők összefogását tűzte ki célul
– kezdte beszédét a miniszterelnök, megjegyezve, hogy 30 éve ez az intellektuális génbank és ezért köszönet illeti a szervezőket.
Orbán Viktor: Először el kell számolni a 2025-ös évvel
2025 januárjában az új amerikai elnök érkezésekor az Egyesült Államok kilépett a háborúból
– kezdte az évértékelő beszédét a miniszterelnök.
Ez megerősíti, hogy a szuverén külpolitika, a nemzeti függetlenség előföltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére. A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és
a Tisza már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába
– hívta fel a figyelmet.
2025-ben azt vállaltuk, hogy Donald Trump visszatérése után
mi magyarok újra a történelem főutcáján járunk majd, ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni.
Így is lett.
2025-ben tárgyaltam és megállapodtam az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy
Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.
Lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik. Kinek mit intézett a kormánya
– mutatott rá a miniszterelnök.
A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon
A miniszterelnök elmondta, hogy azt is vállalta tavaly, hogy mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyás az ügynökeivel együtt. Ez volt a terv. De be kell vallanom, csak félmunkát végeztünk. A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon.
Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak nem a Kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, megemlítve, hogy az amerikaiak írják azt, hogy
az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat.
A 2025-ös gazdasági eredményekről szólva a miniszterelnök elmondta:
Soha ennyi gyárat, szolgáltató és kutatóközpontot nem építettek, mint ebben a ciklusban."
Miközben máshonnan hazaviszik az amerikai tőkét, nálunk tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja.”
„Vállaltuk, hogy áttörést élünk el az adózásban. Meghirdettük a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázását. Vállaltuk és megcsináltuk. 15 éve építjük a családalapú Magyarországot.
Ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé, élethossziglan”
– emelte ki a miniszterelnök.
Ha 2010-ben nem vezettük volna be a mai családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon
– tette hozzá.
A miniszterelnök rámutatott:
A családpolitika a nemzetpolitika legfontosabb fejezete, mert semminek nincs értelme, sem a gazdaságnak, sem a védelemnek, sem a kultúrának a nincs, aki örökölje.”
5 millió munkavállaló a cél
Az infláció megfékezéséről a miniszterelnök elmondta, hogy januárban 2 % volt, ez jó út, de az nincs jól, hogy a magyar gazdákból 60 forintért vásárolják fel a krumplit és 300 forintért látjuk viszont a plázában, és a példákat hosszan sorolhatnám.
Lesz itt a nemzeti kormánynak dolga április után is”
– hívta fel a figyelmet.
Vállaltuk, hogy hajtóvadászatot indítunk és levadásszuk a kábítószer kereskedőket, akik mérgező kotyvalékkal és szintetikus szerekkel árasztották el Magyarországot
– emelte ki a miniszterelnök, megjegyezve, hogy
Több mint 10 ezer büntetőeljárást indítottunk, 50 tonna drogot és drog alapanyagot vontunk ki a feketepiacról és több mint 2 milliárd forint értékben foglaltunk le kábítószer-kereskedelemhez köthető vagyont.”
Ezen túlmenően a miniszterelnök elmondta, hogy nem vállalták, de bevezették
- a fix 3%-os otthonteremtési programot
- a 14. havi nyugdíjat, első részlete már ki is ment a 13. havi nyugdíjjal együtt
- 11%-kal megemeltük a minimálbért.
Amit pedig a miniszterelnök szeretne elérni, hogy
5 millió ember dolgozzon a gazdaságban.
Az ellenzékről szólva a miniszterelnök elmondta, program ügyében az ellenfél is előállt egy újítással, előre bejelentették, hogy hazudni fognak. Belevágták az ország képébe, hogy
nem mondják el az igazat, mert akkor megbuknak és sohasem nyernek választást.
„És amikor fülön fognak, hogy hazudok, azt mondom, látjátok, én igazat mondok, mert előre őszintén megmondtam, hogy hazudni fogok.
Nem csoda, hogy még Gyurcsány is visszavonult”
– mutatott rá Orbán Viktor.
2026: győztes választás
Orbán Viktor a 2026-os év a választások témájával kezdte, elmondta, hogy a balmazújvárosi győzelem esetében is arról beszélt a baloldal, hogy ez a választás valójában nem is számít, sőt kifejezetten rossz nekünk.
Mindenesetre azt most megígérem, hogy amikor két hónap múlva megnyerjük az országos választást is, csendes derűvel viseljük, amikor megírják, hogy ez a győzelmünk is maga a vereség.”
Cikkünk frissül…
Nyilvánvaló, hogy az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak – közölte, majd megjegyezte:
Nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket és elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekeink neveléséért, aki szerint jó, ha a gyerekeknek lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról.”
Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő – szögezte le.
Hit, remény, szeretet, ahogy írva van, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ezért legyen bármilyen gyűlölködő is az ellenfelünk, mi továbbra is
hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. Ez legyen a vezérfonal a választási kampány idején is
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, rámutatva:
A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány.
A Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi, ott ez így szokás.
Kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak.”
Beszállt a meccsbe a globális nagytőke is
A miniszterelnök elmondta, újdonság, hogy beszállt a meccsbe a globális nagytőke is, napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani – szögezte le.
Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának. Már megint minden csak a pénzről, a mi pénzünkről szól.
A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. arra is rámutatva, hogy
„ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok és szükség esetén a közép-európai szomszéd népek. Jó messziről, kényelmesen
nézik a képernyőn, hogy dőlnek romba városok és gyarapítja vagyonaikat pusztítás, ártatlan és tehetetlen millió tragédiája és kínszenvedése.”
Brüsszel támogatja Ukrajnát, de pénze nincs. Hát a bankoktól kér kölcsön, amit majd a tagállamok fognak visszafizetni
– mutatott rá a miniszterelnök, megjegyezve:
Hogy minden hónapban meghal és megrokkan 35 ezer ember, ami évente 400 ezer, a bankokat ez nem érdekli. Csak pörögjön a kassza, legyen rendben a kamat, és jöjjön a lóvé. Szerencsétlen európaiakat azzal etetik, hogy a pénzük jó ügyet szolgál, pedig csak nyugati multik páncélszekrényeit tömik ki vele.”