Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat – évértékelő, kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor politikusként kiemelkedik a magyar és a nemzetközi politikai mezőnyből, nemzetközi szinten is foglalkoznak vele. Mindegy ugyanis, hogy a Fidesz éppen kormányon van-e vagy ellenzékben, a miniszterelnöknek mindig van üzenete, mondanivalója, ami nagyon sok magyar embert megragad – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója a miniszterelnök évértékelő beszédével kapcsolatosan.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Évértékelő élőben 11 órától!

A mai beszéddel kapcsolatban a miniszterelnök annyit jegyzett meg korábban:

Évértékelő élőben 11 órától. Érdemes megnézni!”

Az évértékelőről az Origo is élő közvetítésben számol be.

30 évvel ezelőtt, 1996 februárjában alakult meg a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, amely a polgári, nemzeti és keresztény erők összefogását tűzte ki célul

– kezdte beszédét a miniszterelnök, megjegyezve, hogy 30 éve ez az intellektuális génbank és ezért köszönet illeti a szervezőket.

Orbán Viktor: Először el kell számolni a 2025-ös évvel

2025 januárjában az új amerikai elnök érkezésekor az Egyesült Államok kilépett a háborúból

– kezdte az évértékelő beszédét a miniszterelnök.

Ez megerősíti, hogy a szuverén külpolitika, a nemzeti függetlenség előföltétele. Vigyázni kell rá, mint a szemünk fényére. A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és

a Tisza már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába

– hívta fel a figyelmet.

2025-ben azt vállaltuk, hogy Donald Trump visszatérése után

mi magyarok újra a történelem főutcáján járunk majd, ellenfeleink pedig sáros külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni.

Így is lett.

2025-ben tárgyaltam és megállapodtam az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy

Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

Lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik. Kinek mit intézett a kormánya

– mutatott rá a miniszterelnök.

A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon

A miniszterelnök elmondta, hogy azt is vállalta tavaly, hogy mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyás az ügynökeivel együtt. Ez volt a terv. De be kell vallanom, csak félmunkát végeztünk. A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon.

Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak nem a Kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, megemlítve, hogy az amerikaiak írják azt, hogy

az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat.

A 2025-ös gazdasági eredményekről szólva a miniszterelnök elmondta:

Soha ennyi gyárat, szolgáltató és kutatóközpontot nem építettek, mint ebben a ciklusban."

Miközben máshonnan hazaviszik az amerikai tőkét, nálunk tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja.”