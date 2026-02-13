Orbán Viktor bejelentkezett: 11 órakor minden kiderül

„11 órakor élőben a Facebook oldalamon” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor tudatta: szorgalmasan készül évértékelő beszédére

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Mint ismert, a miniszterelnök az első évértékelő beszédét 1999-ben tartotta meg, és ezzel trendet teremtett. Előtte ugyanis nem volt hagyománya az amerikai elnökök helyzetértékelő beszédeihez hasonlónak Magyarországon.

A miniszterelnök évértékelőit a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi, és egészen 2004-ig a Pesti Vigadó, majd annak felújítása miatt az ELTE lágymányosi épülete, később a Körcsarnok, ezután a SYMA-csarnok, a Millenáris, majd 2015 óta a Várkert Bazár szolgál helyszínül. Az évek alatt mindössze egyszer, 2021-ben maradt el az évértékelő beszéd, akkor a koronavírus-járvány miatt.

A baloldal lemásolta az évértékelő műfaját

A Magyar Nemzet szerint kezdetben a baloldalon kritizálták az évértékelőt, azóta viszont számtalan baloldali politikus lemásolta a miniszterelnököt, és saját évértékelőt tart. Még 2002 és 2010 között Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc is tartott kormányfőként évértékelőt.

Az egykori DK-vezér egészen a politikától történő visszavonulásáig mondott évértékelő beszédeket. Idén pedig már Dobrev Klára mondott évértékelőt a DK részéről.

De az utóbbi években feltűnt ellenzéki politikusok, Márki-Zay Péter és Magyar Péter is próbálták lemásolni az évértékelő műfaját.