Meglepő helyről kapott dicséretet Orbán Viktor évértékelője

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az ellenzéki sajtó és politikusok részéről nagyrészt szinte csak agresszívan tagadó, gyűlölködő és gúnyolódó reakciókat váltott ki a kormányfő évértékelője. A Magyar Péter ellenzéki politikusi karrierjét pontosan két évvel ezelőtt elindító balliberális médium, a Partizán azonban meglepő módon meglátta a jót is Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os évértékelőjében.
A Tisza Párt és Magyar Péter felépítésében jelentős szerepet játszó balliberális médium, a Partizán élőben közvetítette Orbán Viktor évértékelőjét, ami után a podcastadás élő folytatásában két aktivista újságíró elemezte a miniszterelnök fellépését. 

Az ellenzéki sajtó és politikusok részéről nagyrészt szinte csak agresszívan tagadó, gyűlölködő és gúnyolódó reakciókat váltott ki Orbán Viktor évértékelője. A Magyar Péter ellenzéki politikusi karrierjét pontosan két évvel ezelőtt elindító balliberális médium, a Partizán azonban meglepő módon meglátta a jót is a miniszterelnök 2026-os évértékelőjében.

A Partizán elemzői szerint Orbán Viktor a Fidesz fő üzenetét jól át tudta adni az évértékelőn

Ittzés Ambrus és Endrey Mátyás közel harminc percen át szidalmazta és kritizálta a kormányfő évértékelőjét, hogy a végén egy percre meglepően dicsérő módon nyilatkozzanak Orbán Viktor szerepléséről. 

A partizán elemzői úgy értékelték, hogy a miniszterelnöki beszéd nyugodt beszéd volt, és hogy Orbán Viktor a Fidesz fő üzenetét jól át tudta adni az évértékelőn.

Sikerült nyugodtnak látszódnia Orbán Viktornak. Szerintem, aki a Fidesz támogatója és aki aggódott, hogy egy magabiztos közösség-e most az amiben van, az alapvetően azt hallhatta, hogy a vezér vagy a vezető az rendelkezik már a győzelem utánra szőtt tervekkel. Tudja optimistán látni a jövőt. Ez ilyen szempontból siker. Nem lehet azt mondani, hogy egy pánikoló, egy kétségbeesett, egy kapkodó beszéd lett volna, hanem egy olyan beszéd volt, ami nagyjából egészében kommunikálta azt, hogy a Fidesznek a biztos választást kell sulykolnia”

– mondta Endrey Mátyás, amit Ittzés Ambrus azzal egészített ki, hogy:

Orbán Viktor sikeresen hozta azt a hangot a beszédében, hogy ő egy olyan magabiztos kapitány, aki a választásokig elvezeti az országot.”

 

