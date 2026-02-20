Orbán Viktor ezért látogat Ferihegyre a Béketanács ülése után

Hírlevél
Szoros időrend: miután Orbán Viktor megérkezett washingtoni útjáról, a Béketanács alakuló üléséről, a budapesti reptér új, egymilliárd eurós beruházás keretében épülő termináljának az alapkőletételén vesz részt.
terminálFerihegyOrbán Viktor

Washington bevéve, rendben van. Ott jól áll a szénánk – Facebook-videójában így értékelte Orbán Viktor a 38 órás amerikai útját, amelyen a Béketanács alakuló ülésén vett részt. 

Miután megérkezett washingtoni útjáról, Orbán Viktor az új ferihegyi terminál alapkőletételén vesz részt. Fotó: Facebook
Miután megérkezett washingtoni útjáról, Orbán Viktor az új ferihegyi terminál alapkőletételén vesz részt. Fotó: Facebook

Orbán Viktor turbó üzemmódban

A miniszterelnök a mai menetrendet is elárulta: „Most borotválkozás és utána 

alapkő letétel. Új terminál itt a Ferihegyen. Egymilliárd eurós beruházás, fantasztikus dolog”.

Ősszel jelentette be a kormány a repülőtér átfogó fejlesztését, amelyről annyit már korábban is lehetett tudni, hogy első konkrét elemeként a 3-as terminál kivitelezése indulhat el. Az alapkőletételt eredetileg későbbre, márciusra tervezték. A projekt részeként új repülőtéri terminál, gyorsvasút és korszerűsített gyorsforgalmi út épülhet, amelyek érdemben alakíthatják át a budapesti légikikötő működését.

