Orbán Viktor elmondta, februárban miért érdemes várni a postást

Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét, a kormány azonban nemet mondott. Az így itthon tartott források eredménye februárban kézzelfoghatóvá válik a bérekben és a családokat érintő támogatásokban. Hogy pontosan milyen támogatásokban, arról Orbán Viktor tájékoztatott közösségi oldalán.
A kormány döntése nyomán nem külföldre, hanem a magyar emberekhez kerülnek azok a források, amelyeket Brüsszel Ukrajna finanszírozására irányított volna. Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta: az elutasított brüsszeli terv után februártól jelentős béremelések és juttatások érkeznek.
Ezekre lehet számítani a postástól
Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét. Mi nemet mondtunk és itthon tartottuk. Az eredmény magáért beszél”
– fogalmazott a miniszterelnök. A kormány tájékoztatása szerint februártól több területen is érezhető javulás következik. Ezek a pénzek érkeznek:
- a 11 százalékkal megemelt minimálbér;
- a 7 százalékkal megemelt garantált bérminimum;
- a kétgyermekes 40 év alatti anyák és a 30 év alatti anyák adómentes bére;
- a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíj első részlete;
- a megduplázott családi adókedvezmény;
- valamint a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése.
