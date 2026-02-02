Orbán Viktor elmondta, februárban miért érdemes várni a postást

Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét, a kormány azonban nemet mondott. Az így itthon tartott források eredménye februárban kézzelfoghatóvá válik a bérekben és a családokat érintő támogatásokban. Hogy pontosan milyen támogatásokban, arról Orbán Viktor tájékoztatott közösségi oldalán.

A kormány döntése nyomán nem külföldre, hanem a magyar emberekhez kerülnek azok a források, amelyeket Brüsszel Ukrajna finanszírozására irányított volna. Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta: az elutasított brüsszeli terv után februártól jelentős béremelések és juttatások érkeznek. Orbán Viktor elmondta, miért érdemes várni a postást februárban (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Ezekre lehet számítani a postástól Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét. Mi nemet mondtunk és itthon tartottuk. Az eredmény magáért beszél” – fogalmazott a miniszterelnök. A kormány tájékoztatása szerint februártól több területen is érezhető javulás következik. Ezek a pénzek érkeznek: a 11 százalékkal megemelt minimálbér;

a 7 százalékkal megemelt garantált bérminimum;

a kétgyermekes 40 év alatti anyák és a 30 év alatti anyák adómentes bére;

a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíj első részlete;

a megduplázott családi adókedvezmény;

valamint a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése.

