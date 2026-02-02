Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, februárban miért érdemes várni a postást

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét, a kormány azonban nemet mondott. Az így itthon tartott források eredménye februárban kézzelfoghatóvá válik a bérekben és a családokat érintő támogatásokban. Hogy pontosan milyen támogatásokban, arról Orbán Viktor tájékoztatott közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszeltámogatásfebruárbéremelés

A kormány döntése nyomán nem külföldre, hanem a magyar emberekhez kerülnek azok a források, amelyeket Brüsszel Ukrajna finanszírozására irányított volna. Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta: az elutasított brüsszeli terv után februártól jelentős béremelések és juttatások érkeznek.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elmondta, miért érdemes várni a postást februárban (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor felsorolta: ezek a pénzek érkeznek februárban

Ezekre lehet számítani a postástól

Brüsszel Ukrajnába küldte volna a magyar emberek pénzét. Mi nemet mondtunk és itthon tartottuk. Az eredmény magáért beszél” 

– fogalmazott a miniszterelnök. A kormány tájékoztatása szerint februártól több területen is érezhető javulás következik. Ezek a pénzek érkeznek:

  • a 11 százalékkal megemelt minimálbér;
  • a 7 százalékkal megemelt garantált bérminimum;
  • a kétgyermekes 40 év alatti anyák és a 30 év alatti anyák adómentes bére;
  • a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíj első részlete;
  • a megduplázott családi adókedvezmény; 
  • valamint a szociális és kulturális dolgozók 15 százalékkal megemelt fizetése.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!