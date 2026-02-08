Orbán Viktor kimondta a lényeget: erre készül a kormány a következő ciklusban

A miniszterelnök országjárásának Komárom-Esztergom vármegyei állomásán nemcsak a gyermekkori emlékek, de a jelen és a jövő kihívásai is szóba kerültek. Orbán Viktor szerint most olyan parlamentre és képviselőkre van szükség, akik nemet tudnak mondani Brüsszelnek a háború ügyében, ez ugyanis az ipart, az agráriumot és az emberek zsebét és biztonságát is érinti. A nemzeti kormánynak, mint kiemelte az interjúban, programja és megoldásai is vannak a következő ciklusra, hogy az eddig elért fejlődést ne csak megőrizni, de növelni is tudják – írta a KEMMA, a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.
Orbán Viktor: A következő négy év nagy munkája a közlekedés fejlesztése
Az itt működő ipari üzemek mindegyikének van jövője. Bővítést látok, új gyárakat, új beruházásokat – mondta el a miniszterelnök az interjú során, hozzátéve:
a következő négy év nagy munkája a közlekedés fejlesztése, ezzel kapcsolatban is már megszülettek a döntések, tervek elkészültek.
„A következő négy évnek a legnagyobb feladata, hogy ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába. A háború ilyen értelemben nagyon is közel van az emberek zsebéhez”
– tette hozzá a miniszterelnök, arra is kitérve a hírportálnak, hogy a Mercosur egyezmény egy csalás, ezt annak kapcsán tette a Orbán Viktor, hogy messziről ipari vármegyének tűnik, de az agrárium, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar is jelen van Komárom-Esztergomban.
Ez egy nemzetközi egyezmény, és a nemzetközi egyezményeket a nemzeti parlamenteknek jóvá kell hagyniuk. Ezt nem tagadja Brüsszel sem, de kitaláltak egy olyan jogi megoldást, hogy addig, amíg nem hagyják jóvá a nemzeti parlamentek, ideiglenesen alkalmazásra kerülhetne az egyezmény”
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
